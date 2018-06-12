台中東光國小食農教育烹飪 祖孫共學迴響熱烈

2018年06月12日 08:12 中時 陳世宗

東光國小結合食農教育烹飪活動，祖孫共學獲得熱烈迴響！（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局推動食農教育，東光國小特結合校內食農教育課程，並配合行政院農業委員會農糧署「食米食農學園計畫」，11日舉辦烹飪活動，以米為主食，搭配在地生產農特產品，推廣食米食農、營養均衡攝取及地產地消等觀念，帶領學童與阿公、阿嬤一起製作豬肉莧菜紅藜米漢堡，獲得熱烈迴響。

教育局長彭富源說，營養師首先介紹種植在校內的紅藜營養價值，並說明食用當季莧菜的好處，在講解米漢堡的製作過程後，再由祖孫動手做。

長輩和學童共同體驗活動中，有人表示平常家裡的晚餐都是自己在張羅，透過這樣的活動，一方面增加與孫子的感情，一方面也學到從來沒有做過的料理，很有意義；也有人說隨著孫子成長，課業愈來愈忙，很珍惜這次一起完成料理的機會。

參與的學童紛紛表示，米漢堡製作課程很好玩，有小朋友表示跟阿公一起做飯，讓他發展自我潛力、表現給阿公看；也有人說他從來沒有做過飯，因此很期待，更有人希望回家有空還可以跟阿嬤一起製作米漢堡。

東光國小校長蔣東霖表示，該校推行食農教育成果豐碩，世代智慧的傳承及互動是家庭教育重要一環，透過飲食營養教育結合烹飪教育，盼讓孩子從小培養親老及尊老之心，也讓長者提升自我認同及活力，祖孫共學讓孩子體驗生命，阿公、阿嬤也翻轉了料理菜單，讓傳統米食現代化，使飲食文化進一步發展。

彭富源強調，台中市推動校園食農教育，貫徹從土地到餐桌的理念，透過師生食農教育體驗課程；包括高中職、國中、國小等教育階段推廣觀念扎根，鼓勵學生瞭解食物與環境的關係，也學習正確飲食倫理，發揚在地飲食文化，實踐健康均衡的飲食生活。

(中時 )