致災性豪雨明下半天襲台 彭啟明：累積降雨恐狂如颱風

2018年06月12日 08:04 中時電子報 簡怡欣

受到梅雨滯留鋒面接近加上西南氣流影響，各地天氣明（13）日下半天起將非常不穩定。今（12）日清晨蘭嶼已出現強風雷雨，時雨量達88毫米，超過台灣所有排水系統所能負荷的標準，氣象專家紛紛提醒未來幾日容易釀成淹水等災情，累積起來的降雨恐不亞於一個有規模的颱風。

中央氣象局預報指出，明起到下周一（18日）受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地易有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的可能，甚至局部地區不排除有豪雨等級以上的強降雨，且這段期間易有中小尺度對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，都會區及低窪地區要慎防短時強降雨所造成的淹水或積水現象，隨時做好防汛工作。

今（12）日清晨蘭嶼已出現強風雷雨，民眾不可輕忽未來一周台灣本島雨勢影響。(圖/中央氣象局)

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，明日下半天起，西南氣流抵達、伴隨滯留鋒，降雨的累積方式雖然不是連續性一直下個不停，但中間還是會有強、有弱，甚至於岀現短暫的空檔。

吳德榮指出，今晨蘭嶼發生的「中、小尺度對流系統」，若不斷經過相同的地區，或者呈現滯留狀態就會產生「致災性豪雨」，可能會帶來塌方、落石、土右流、淹水等災害。但至於「中、小尺度對流系統」在會何時、何地被激發？已超過目前模式模擬的能力，必須等時間更近的模擬資料及運用遙測(雷達、閃電、衛星)資料才有可能預測，提醒民眾一定要隨時注意氣象局發布特報。

氣象達人彭啟明表示，這波雨勢全台灣有感，應該是去年颱風過後最大規模的一波降雨，累積起來的降雨不亞於一個有規模侵台的颱風，目前預測影響時間可能延續到端午過後才可望逐漸減緩，後期要留意雨量累積的問題。

氣象局提醒，下周二到下周四（19日）滯留鋒面仍在台灣附近，加上西南風持續帶來水氣，各地仍然容易下雨，至於雨勢的多寡氣象局會持續觀察；時序進入汛期，有強降雨等劇烈天氣發生的機率，請留意最新氣象資訊。

(中時電子報)