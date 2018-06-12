高雄景氣差 「褲子大王」楊政城：百姓吃不飽談啥台灣價值

褲子大王楊政城。(中時資料照)

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中時電子報

民進黨執政後，支持度持續下滑，就連鐵票倉高雄也傳出許多店家不滿聲浪。其中「褲子大王」楊政城表示，高雄20年來一年不如一年，他說若連百姓都吃不飽，還談什麼台灣價值？他說謝長廷8年、陳菊12年加起來20年已經夠了，絕對權力使人絕對腐化，高雄人這次要覺醒。

從南台灣發跡，事業版圖橫跨成衣、旅館、藥妝的「褲子大王」楊政城，今年以無黨籍身份投入高雄市前鎮小港區市議員選舉，主打訴求為「政治可親、城市有愛」，心中無藍綠、只求是非黑白。楊政城說高雄不能再這樣下去了，他要以褲子大王的「PK精神（Player　Killing）」投入選舉，讓選民感動。

楊政城接受中評社訪問時指出，過去馬英九喊出「黃金十年」時，他嗅到兩岸關係改善和商機的氣息，從成衣界轉戰飯店業，前幾年有賺到錢。然而，民進黨執政後，兩岸關係急速下降，導致來台陸客銳減。他說沒有陸客的南台灣市場能有多大內需都是騙人的，他也說新南向政策最難就到台中，不會實際成效流往高雄、屏東。

近幾個月來，高雄街頭二度出現民眾不滿民進黨執政聲浪，掛布條抗議。楊政城提及，謝長廷8年、陳菊12年加起來已經20年了，「絕對權力使人絕對腐化，高雄人這次要覺醒」。他說陳其邁不是不好，但因為是民進黨，所以應該要政黨輪替了，何不讓國民黨韓國瑜做做看？「哪有人在高雄做那麼久的，這是政黨政治最簡單的常識跟道理」。楊政城直言，高雄的景氣一年不如一年，在地老百姓三餐不濟無法溫飽還談什麼台灣價值？

(中時電子報)

文章來源：中評社

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