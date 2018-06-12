直播》歷史性核談 川普、金正恩抵達峰會現場

2018年06月12日 08:21 中時電子報 楊幼蘭

美國和北韓國旗已經在會場擺置完成，兩國國旗並列成為難得看到的歷史性畫面。(路透)

直播》川普、金正恩歷史性「核」談

眾所矚目的川金世紀峰會今天早上9點登場，美國總統川普與北韓最高領導人金正恩都已抵達聖淘沙島嘉佩樂酒店的會場。

今天兩人將首度會面，希望能藉由談判，以終結數十年來的核子僵局。川普在會前連連推文，大酸先前唱衰他的人。

就在世紀峰會前約20分鐘，川普推文說，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）心臟病發。顯然除了峰會外，他仍掛念著美國經濟。

而先前川普針對峰會推文道：「我們很快就知道會否談出一個真正的協議，與過去的全然不同。」

提到近期3名在北韓的美國人質獲釋，以及平壤承諾克制進一步的核試或飛彈試射，川普推文大酸以往批評他的人說：「這些從一開始就說我做錯的專家權威，現在無話可說了！我們會沒事的！」

「那些仇恨者和失敗者說，我將參與的會談是美國的巨大損失。但我們讓自家的人質獲釋，北韓測試、研究與所有的飛彈試射全都打住。」

美國總統的車隊12日已前往聖淘沙的川金峰會會場。（路透）

另一方面，北韓最高領導人金正恩也在早上8點就出發前往嘉佩樂酒店，他的妹妹金與正也與他一起坐上了車隊。

無論結果如何，法新社指出，川金會的歷史性意義，或許足以和1972年美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問中國，還有1986年美國總統雷根（Ronald Reagan）與當時的蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在冰島雷克雅維克（Reykjavik）的峰會相提並論。

(中時電子報)