男偶像搞大前女友肚 私密照流出帶爸媽道歉

Captain讓前女友懷孕，開記者會道歉。(圖／翻攝自微博)

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中時電子報
／綜合報導
Captain和前女友親密照流出。(圖／翻攝自微博)
Captain帶爸媽、前女友和女方媽媽開記者會。(圖／翻攝自微博)

20歲泰國男星Captain是「9X9」成員之一，因演出BL劇《為愛所困》爆紅，不過近日卻爆出他讓前女友懷孕，讓外界震驚不已。

Captain和大3歲網紅女友Ming交往近1年，去年底分手，依舊維持好朋友關係，相處模式和交往一樣，直到5月27日兩人一起發現懷孕了，都相當震驚，不過Ming認為雙方都成年了，有權利決定如何處理，卻一直很難見到Captain，都是男方家長和經紀公司出面，要求她去醫院做檢查，Ming只希望能私下和Captain談一次，但唯一一次見面談論，卻有對方爸媽在場，完全沒隱私。

因此Ming在網路公開兩人過往私密照，有他們擁抱閃照，還有男方半裸、下半身拉鍊拉開露內褲照，公開懷孕消息，卻受到不少網友質疑，讓她壓力大到睡不著覺，她坦言公開是希望對方能來好好談一次，而Captain在新聞曝光後，也表示現在事情都還不清楚，但如果是他的會負責，11日他也帶爸媽、前女友和女方媽媽共同召開記者會，公開向粉絲道歉，雖目前不知道DNA檢查結果，但強調孩子最重要，會先照顧懷孕的前女友。

(中時電子報)

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