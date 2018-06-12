AIT新館啟用 多個團體陳抗 警方交管維安

美國在台協會內湖新館上午舉行啟用典禮，統派、獨派等多個團體聚眾陳抗，警方部署大批警力維安。(陳建瑜/攝)

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美國在台協會內湖新館上午舉行啟用典禮，統派、獨派等多個團體聚眾陳抗，警方部署大批警力維安。(陳建瑜/攝)
AIT美國在台協會新館12日舉行揭牌儀式，在台協會安排媒體參觀內湖新館藝文收藏品，圖爲館區內美國國旗飄揚。（陳怡誠攝）
AIT美國在台協會新館12日舉行揭牌儀式，在台協會安排媒體參觀內湖新館藝文收藏品，圖爲館區簽證申辦處入口造型。（陳怡誠攝）
AIT美國在台協會新館12日舉行揭牌儀式，在台協會安排媒體參觀內湖新館藝文收藏品，圖爲大廳收藏書法大師傅申大作「荀子勸學篇」。（陳怡誠攝）

美國在台協會內湖新館上午舉行啟用典禮，國內外政要、貴賓將參加揭牌儀式，因有統派、獨派等多個團體聚眾陳抗，警方漏夜架設鐵馬護欄及實施交管計畫，並部署大批警力維安，避免產生脫序行為。

台北市政府警察局內湖分局公告人、車潮，交通疏導管制措施如下：

一、管制範圍:北起成功路4段與金湖路口(含)、東至大湖公園(不含)、南沿金湖路347巷(含)、西迄康寧國小(不含)；前揭範圍內之道路視狀況作必要之彈性管制。

二、管制時間:107年6月12日(星期二)6時起至15時止，視狀況提早或延後解除管制。

內湖分局表示，為維護活動交通秩序與安全，將視現場交通狀況及人數擴大交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合減速慢行，並應遵守員警之指揮疏導，以確保行車安全與順暢。必要時將彈性機動管制民權東路6段、成功路4段、康寧路1段及康寧路3段公車車輛進入金湖路(雙向)。

(中時 )

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