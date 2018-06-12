世足花絮》隊友被槍殺 巴拿馬哀傷中出擊

巴拿馬足球員亨利奎茲2017年4月不幸在家鄉遭槍殺身亡，無緣站上夢想的世界盃舞台。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

2018年俄羅斯世界盃，對我國前友邦巴拿馬來說，不只是歷史性的第一次，更要為去年不幸遭槍殺身亡的隊友亨利奎茲（Amilcar Henriquez）而戰。

「足球貴公子」陳昌源推紀錄片 不知道老爸這麼會說話

2018俄羅斯世足瘋一夏

亨利奎茲是巴拿馬在世界盃資格賽奮戰的成員之一，但是2017年4月、33歲的亨利奎茲跟朋友在家鄉科隆地區踢球時，被開車經過的歹徒連開數槍，送醫途中不治身亡，兇手至今仍未落網。

世足人物》十大帥哥(中)：梅西、吉魯成熟鬍線 帥比索爾

世足人物》十大帥哥(上)：內馬、J羅、狄巴拉 陽光型男好養眼

「他的夢想是參加世足賽。」亨利奎茲的遺孀潘尼雅（Gixiani Pena）說：「他總跟我說：『一切都是神的旨意，巴拿馬終會踢進世界盃的。』」

巴拿馬真的拿下世界盃會內賽資格了，但是亨利奎茲卻無法繼續在場上和隊友並肩作戰，隊長托雷斯（Roman Torres）回應：「我們永遠把他（亨利奎茲）放在心上。」總教練達瑞歐戈梅斯則說：「這件事令我們悲痛，這樣的心情直到現在都沒有消退，我們很想念亨利奎茲。」

在巴拿馬足球員亨利奎茲的葬禮上，有球迷拿著代表他球衣背號21號的數字氣球紀念他。(美聯社資料照)

許多巴拿馬足球員來自貧窮、暴力衝突不斷的社區，從1990年起，20位退休的球員有部分遭殺害，例如今年4月24日，前球員薩拉斯（Gilberto Salas）也被槍殺身亡，至於另一名綽號叫「槍手（The Gunman）」的球員賈西斯（Jose Luis Garces），因使用武器傷人而坐牢。

(中時電子報)

MLB》大谷開刀報銷？天使總管及… MLB》迪戈登打太好 坎諾可能被水…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。