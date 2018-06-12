世足花絮》隊友被槍殺 巴拿馬哀傷中出擊

2018年06月12日 08:47 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

2018年俄羅斯世界盃，對我國前友邦巴拿馬來說，不只是歷史性的第一次，更要為去年不幸遭槍殺身亡的隊友亨利奎茲（Amilcar Henriquez）而戰。

亨利奎茲是巴拿馬在世界盃資格賽奮戰的成員之一，但是2017年4月、33歲的亨利奎茲跟朋友在家鄉科隆地區踢球時，被開車經過的歹徒連開數槍，送醫途中不治身亡，兇手至今仍未落網。

「他的夢想是參加世足賽。」亨利奎茲的遺孀潘尼雅（Gixiani Pena）說：「他總跟我說：『一切都是神的旨意，巴拿馬終會踢進世界盃的。』」

巴拿馬真的拿下世界盃會內賽資格了，但是亨利奎茲卻無法繼續在場上和隊友並肩作戰，隊長托雷斯（Roman Torres）回應：「我們永遠把他（亨利奎茲）放在心上。」總教練達瑞歐戈梅斯則說：「這件事令我們悲痛，這樣的心情直到現在都沒有消退，我們很想念亨利奎茲。」

在巴拿馬足球員亨利奎茲的葬禮上，有球迷拿著代表他球衣背號21號的數字氣球紀念他。(美聯社資料照)

許多巴拿馬足球員來自貧窮、暴力衝突不斷的社區，從1990年起，20位退休的球員有部分遭殺害，例如今年4月24日，前球員薩拉斯（Gilberto Salas）也被槍殺身亡，至於另一名綽號叫「槍手（The Gunman）」的球員賈西斯（Jose Luis Garces），因使用武器傷人而坐牢。

(中時電子報)