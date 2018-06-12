AIT鎮館之寶曝光 書法大師傅申揮毫儒家經典

AIT美國在台協會新館12日舉行揭牌儀式，在台協會安排媒體參觀內湖新館藝文收藏品，圖爲大廳收藏書法大師傅申大作「荀子勸學篇」。（陳怡誠攝）

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美國在台協會（AIT）內湖新館今舉行落成典禮，AIT特別對媒體開放內部擺設，館內特別收藏一幅鎮館之寶，由知名書法大師傅申為新館揮毫的作品，引自《儒家》經典，「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。」展現台美多年來建立的扎實關係。

AIT今內湖新館落成典禮，包含蔡英文總統、前總統馬英九、美國國務院助卿羅伊斯（Marie Royce）、國務院海外建築業務局代理局長默色、AIT主席莫健及處長梅健華等人都將出席，原訂出席的前總統李登輝，據悉將不會出席。

AIT今早特別對媒體開放內部結構，由AIT發言人游詩雅等AIT官員分別介紹不同地區。AIT樓地板面積約1萬5千平方公尺，運用大量庭園造景，希望讓紅冠水雞等其他鳥類在原本棲地生長。同時也建設集水系統用來灌溉。

一般民眾若到AIT辦理簽證，將先經過名為「舞蝶中庭」的地方，圓弧形牆壁分別列出台灣及美國經緯度等距的不同地點，之後經過安檢門後，進到三樓的簽證區，內部總共設立19處窗口。根據美國官員介紹，去年AIT總共核發3萬4千多張簽證，其中近一半都是留學及學術交流簽證。

AIT內部收藏12件來自8位美國及台灣藝術家的創作，包含攝影、繪畫、雕塑、書法等，包含由美國藝術家萊恩·麥金尼斯名為〈無題-台灣印象〉的作品，採用壓克力顏料繪畫在亞麻畫布上，畫布上展現台灣歷史文化演變的不同代表性符號，包含野柳女王頭、摩托車、梅花等拼貼成畫。

另外，有一幅高掛在中央大庭的墨寶，是由知名書法大師傅申為AIT新館所揮毫的作品，內容引自儒家《荀子》勸學篇：「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。」這幅是傅申尺幅最大的書法作品，被視為AIT新館的鎮館之寶。

(中時 )

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