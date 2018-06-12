MLB》迪戈登打太好 坎諾可能被水手送走？

2018年06月12日 08:38 中時電子報 蔡銘仁

水手球星坎諾(Robinson Cano)因藥檢未過，遭禁賽80場，不過水手少了他，戰績卻不跌反升，如今躍居美聯西區龍頭，很可能終結連16年沒進季後賽的噩夢，這可讓水手對他復出後的安排，有了新想法，美媒報導，坎諾8月回大聯盟時，未必一樣是水手固定先發二壘手。

坎諾是在5月中旬，藥檢時被驗出禁藥呋塞米(Furosemide)呈陽性反應，遭大聯盟禁賽80場。神奇的是，折損主力的水手沒被擊倒，戰績一路上爬；坎諾被禁賽時，他們還暫居第三，截至昨天，已經超越太空人跟天使，坐上分區龍頭寶座。

坎諾缺陣對水手影響不大，關鍵在迪戈登(Dee Gordon)重返熟悉的二壘防區，適時補上缺口。因應坎諾先發二壘，迪戈登開季移防中外野，如今回到二壘仍有好表現，優越的適應力，讓總管狄波托(Jerry Dipoto)讚譽有加，直言他們想拚進季後賽，二壘必須交給迪戈登。

至於坎諾，或許會成為水手交易的籌碼，狄波托表示，「我們明白一件事，倘若我們想維持現有的競爭力，在交易截止日前用坎諾進行重量級交易，不無可能。我們必須設想，該怎麼在每個環節維持平衡。」不過他也強調，一切只是初步構想，還未定案，等走到那一步再來思考對策。

(中時電子報)