梅雨及颱風旺季到來！台中市議員擔心汛期釀水患

梧棲區安良港大排因農田水利會的水閘門關閉後，致使水流速度較慢，布袋蓮滋長情形快速！（陳世宗攝）

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水利局因應汛期，每年汛期前進行河道雜物清理，確保台中市水環境安全。（陳世宗攝）

今年梅雨及颱風旺季到來，如何防範未然，方能避免豪雨成災！台中市政府水利局長周廷彰12日說，該局因應汛期，每年在汛期前進行河道雜物清理，除了針對側溝、野溪、雨水下水道以外，若農田水利會管轄的水道兼具市區排水功能，也會進行清淤工作，保障台中市水環境安全。

台中市議員王立任、尤碧鈴、顏莉敏、張清照、楊典忠等，關心海線地區梧棲、安良港大排及南山、北山截水溝的改善工程；針對安良港大排河道覆滿布袋蓮，民眾擔憂汛期釀水患；台中港務分公司也表達布袋蓮若沖入台中港恐影響船隻航行安全的疑慮，盼透過整治改善並營造綠美化河岸景觀。

水利局長周廷彰表示，市府每年在汛期前會清理河道雜物，布袋蓮在台灣各地所造成的排水問題普遍嚴重，尤其中南部更甚；梧棲區安良港大排因農田水利會的水閘門關閉後，致使水流速度較慢，布袋蓮滋長情形快速，透過市府開口契約，已人工方式完成清除。

周廷彰指出，對於河岸景觀綠美化部分，已預計本週會勘，評估河段腹地在防洪安全無疑慮的情形下進行；若會勘有適合場域，相關預算並可獲挹注，預計明年即可推行，市府也將加速推動。

周廷彰強調，市府重視「水的安全」，安良港大排護岸工程已於105年施作完竣，降低大排臨港路以西沿線週遭地區淹水頻率，避免海水倒灌，有效保障大排南側、臨港路西側，範圍約1萬平方公尺內土地、鄰近道路、數十間工廠及當地居民安全。

(中時 )

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