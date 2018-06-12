美國在台協會內湖新館啟用 警方出動300人規劃「陳抗區」

2018年06月12日 09:11 中時 李文正

來慶祝的台灣民政府等團體聚集在AIT同側的一旁，目前民眾還在集結當中。（李文正攝）

AIT 新館12日落成，左翼聯盟在新館周遭抗議，高喊反對美帝，訴求軍購只會激發戰爭，台灣人民不要戰爭。 (鄭任南攝)

中華統一促進黨在AIT 新館前掛上五星旗，表達抗議，要求美帝滾出台灣。(鄭任南攝)

中華統一促進黨在AIT 新館前掛上五星旗，表達抗議，要求美帝滾出台灣。(鄭任南攝)

中華統一促進黨在AIT 新館前抗議，搬出懸崖勒馬匾額，要送進AIT , 遭到警方阻擋。(鄭任南攝)

支持美國的民眾，12日也群集AIT新館前，手持美國國旗，歡迎新館成立。(鄭任南攝)

美國在台協會（AIT）內湖新館今日啟用，總統蔡英文、行政院長賴清德上午即將出席典禮，警方在周邊架設鐵圍欄，分成「抗議、祝賀」兩區，並以金湖路隔開兩派人馬。抗議標語寫「蔡英文下台、台灣統一促進黨、第三勢333政團」，支持美方區則有「台灣民政府」將小的美國國旗綁在護欄上，抗議民眾目前還在集結當中。

北市警方派出轄區內湖分局，支援的中山分局、南港分局，總計約有300多人，在康寧所前方架起鐵圍欄，以AIT前方的金湖路為界將「抗議、祝賀」，兩派人馬隔開，規劃「陳抗區」，讓民眾可以抒發意見，AIT旁邊則是來祝賀的台灣民眾府，對面、康寧所旁則是抗議的統促黨、彰化縣軍公教聯盟、，目前人數還在增加當中，標語則有「美國是世界上最大的亂源、捍衛中華民族主權」。

據了解，總統蔡英文將在10點多抵達AIT，停留1個多小時離開，警方將民眾以鐵欄杆隔開，避免從人行道跨越到車輛行走的道路，整個抗議活動，警方並未核准集會遊行，啟用典禮警方預計在中午12點結束勤務。

(中時 )