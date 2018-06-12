MLB》連3場投不滿5局 陳偉殷4.1局失4分逃敗

2018年06月12日 09:31 中時電子報 蔡銘仁

效力馬林魚的陳偉殷近2場皆沒投滿5局，七度挑戰本季第2勝失利，他今(12日)掛帥對巨人再拚勝，被打安打不打緊，還出現投手犯規，敗掉領先優勢，僅撐了4.1局，5上1出局滿壘時退場，一度淪敗投候選，不過馬林魚隨後逆轉，以7比5贏球，陳偉殷無關勝敗。

陳偉殷前次拿到勝投，已經是美國時間4月28日，在那之後，無論投好投壞，都與勝投擦身而過。此役他披掛上陣，與龐加納(Madison Bumgarner)同場較勁，前2局還安然過關；但他卻在3上1出局後，陷入失分危機。

該局陳偉殷保送1棒的賀南德茲(Gorkys Hernandez)，接著雖解決掉波西(Buster Posey)，但接連遭麥卡勤(Andrew McCutchen)和隆格利亞(Evan Longoria)敲安，失掉第1分。不過陳偉殷失分後，沒再讓傷害擴大，接著到4局結束，連續解決巨人4名打者回穩。

陳偉殷也等到隊友支援，前3局1安難求的馬林魚，4下由安德生(Brian Anderson)陽春炮領頭，開啟得分攻勢；接著瑞爾穆托(J.T.Realmuto)擊出二壘打，雖讓龐加納連過兩關，差1出局化解危機，布林生(Lewis Brinson)把握機會，適時貢獻三壘打，助球隊添得第2分。

只是剛取得領先優勢，陳偉殷馬上就花掉；5上類似劇本再上演，1出局後，他先保送賀南德茲，接著連挨2支安打，讓巨人追平比分。此時，馬林魚喊出暫停，隨後選擇故意保送隆格利亞，擠成滿壘，試圖製造雙殺下莊。

孰料，陳偉殷才要準備面對下一棒克勞福(Brandon Crawford)，竟被抓投手犯規，免費奉送對方1分。狀況來得太突然，陳偉殷也相當錯愕，但再度失分後，教練團的耐心也耗盡；他故意四壞保送克勞福後，總教練麥汀利(Don Mattingly)走上場換投。

陳偉殷退場後，馬林魚推出齊格勒(Brad Ziegler)接替投球，他滿壘時投出保送，讓巨人擠回1分，之後才連抓2出局解危，失掉的這1分，記在陳偉殷帳上。陳偉殷用86球投4.1局，被打6安、失4分，另有5K、4保送；連3場先發未投滿5局，自責分率從賽前5.86升到6.13。

幸運的是，馬林魚打線很爭氣，6下靠著安德生領軍，再度突破龐加納防線，單局3安外加1次高飛犧牲打，進帳2分追平，讓陳偉殷解套。龐加納失掉第4分後，被換下場休息，局間似乎對主審好球帶不滿的他，走下場對著主審念念有詞，結果換來生涯首次遭驅逐出場。

馬林魚打退龐加納，儘管7上又被巨人取得領先，但隨即展開反攻；7下安德生再度敲安，助球隊第三度追平，瑞爾穆托再補上2分炮，給巨人一記重拳。最後2個半局，馬林魚沒再讓巨人有機會得分，順利將勝果留在主場。

(中時電子報)