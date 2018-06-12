夫家辦婚禮弄得像辦喪事 新娘崩潰躲回娘家

夫家把辦婚禮弄得像辦喪事，新娘崩潰躲回娘家。(示意圖/中時資料照)

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中時電子報

一名新婚的女網友指出，昨日婚禮剛結束，卻因為夫家前2個月有長輩過世，但因對方篤信基督教，一切照舊，卻在婚禮前一刻不斷更動行程，讓新娘沒有辦完喜事的愉悅心情，只能躲回娘家訴苦。

該名新娘在臉書社團「爆怨公社」貼文表示，夫家在前2個月有長輩因病過世，雖有是先詢問是否該先取消婚禮，擇日舉行？夫家表示篤信基督教，聲稱沒有如此禁忌。結果到了婚禮前一天，公公卻改口說家裡辦喪事，不能大肆鋪張，取消掉8輛禮車，讓新人與伴郎伴娘坐計程車去飯店，最後在溝通下，公公才勉強接受由親戚開車載到會場。

新娘還說，最誇張的是，公公竟留了大鬍渣、穿著皺巴巴白色襯衫以及黑色長褲，婆婆也是身穿黑白套裝主持婚禮，完全看不出來是在辦喜事，比起來更像是喪禮！讓底下的女方親友傻眼，更讓新娘的父母氣到臉色鐵青，原本開心嫁女兒卻這樣被糟蹋，要不是擔心未來會遭公婆刁難，早就撕破臉了。

後來，夫家私下到娘家道歉，新娘跟著回夫家後，卻被婆婆要求取消下個月的蜜月旅行，稱喪期子孫出遠門大不孝，新郎受不了與母親大吵一架，並她帶回娘家住，新娘難過說，為何會遭受到夫家如此羞辱？

對此，網友留言表示「一開始溝通說不用延期…但之後流程都跟原定不同…我一定氣爆」、「那就不要登記，給準公婆一個教訓」、「為什麼基督教搞得像道教一樣？」、「幸好你們逃離了，切記不要搬回去」。

(中時電子報)

文章來源：爆料公社

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