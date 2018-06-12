羅智強：若不讓民進黨大敗 台灣真的沒救了

身兼民進黨主席的總統蔡英文。(本報系資料照)

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中時電子報

立法院昨下午舉行第九屆第五會期第一次臨時會，將在6月22日前的第一次院會中，審議軍人年改、都更條例修正案、公司法修正案、空污防制法等議案。總統府前副祕書長羅智強提及，當最高法院法官改政治任命，依民進黨的邏輯，保證清一色「師孟級」的法官。他說「今年年底，是制裁民進黨的最後機會。若不讓民進黨大敗，台灣真的沒救了」。

立法院昨舉行談話會，中午進行程序委員會，決定第一次臨時會議程，納入軍人年改、都更條例修正案、公司法修正案、空污防制法等重要議案。黨政人士說，今日才能開始處理軍人年改案，希望這二周內完成軍人年改案、空污法，及包括文化內容策進院設置條例、文化創意產業發展法、國家語言法等文化三法。

司法院日前表示，未來最高法院、最高行政法院法官將改為特任官，享終身職身分保障、無任期，並納入兩名立委參與法官遴選委員會，強化民主正當性，遴選後呈請總統任命。據風傳媒報導，這個法條通過後會造成的法治與法制發展，卻可能比絕大多數人想像都來得大。該報導稱，司法院硬提此案，是為了拍總統的馬屁？還是最高法院法官「需要」這個「人生職銜上的光榮（總統任命）」？

對此，羅智強說，當最高法院法官改政治任命，依民進黨的邏輯，保證清一色「師孟級」的法官。馬英九也不用上訴什麼第三審了，直接在二審認罪快一點。以後的法院，還真的貨真價實地是「民進黨開的」。羅說今年年底，是制裁民進黨的最後機會。若不讓民進黨大敗，台灣真的沒救了。

(中時電子報)

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