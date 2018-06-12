美派助卿出席AIT新館落成 梅健華：非常恰當人選

2018年06月12日 10:11 中時 陳建瑜

美國在台協會（AIT）今舉行內湖新館落成典禮。華爾街日報稱，北京曾「劃紅線」，敦促華府不要派部長級官員出席落成典禮。AIT處長梅健華今表示，國務院助卿羅伊斯主掌經濟與文化事務，由她來代表也是非常恰當的一時人選，因為美台經文合作是美台關係的一個亮點。

臉書「新勇哥物語」今稱，AIT新館納入「陸戰隊之家」的設計，是在陳水扁當總統時代就已定案，與目前台美關係增溫沒有必然關係。梅健華指出，美方「不會用維安措施做政治立場的說明或」。

梅健華重申，美國官員一貫不方便討論維安措施，目前在信義路辦公室也是由一些美籍職員加上AIT當地雇員一起從事維安工作，未來搬到新館持續相同措施，其作法為跟世界各地標準做法一致。

外界預期美方原可能派出高階官員，但最終僅派出非政治性的助卿出席落成典禮。梅健華強調，今天慶典就是要表現出美國跟台灣之間的合作，這也符合美方跟台灣的整體政策，華府派來的官員都是非常合適的人選，因為今天慶祝要針對新大樓所彰顯出來的象徵意義，華府貴賓代表美台關係中的各個部分。

梅健華指出，今天會有很多貴賓到場，其中一位AIT主席莫健，特別來賓是美國國務院助卿羅伊斯，她是掌管經濟與文化事務的，由她來代表也是非常恰當「一時人選」，因為美台過去40年來有非常緊密的教育和文化方面合作，這可說是美台關係中的一個亮點，她此行來台會繼續強化美台經文合作。

莫健也強調，區域內有很多事情進行當中，這也是美方必須考量，美助理國務卿羅伊斯是台灣的好朋友，美台關係強力擁護者。

路透日前稱，美國打算派軍艦通過台灣海峽。莫健表示，美國會持續遵循美國的「一中政策」，即「美中三公報」，與《台灣關係法》為基礎的「一中政策」，「一中政策」長期以來對台海和平穩定做出很大的貢獻。

至於新任AIT處長人選，莫健說，他有聽到這項消息，酈英傑是他的好朋友，也是台灣的好朋友，但他對此沒有進一步的消息。

(中時 )