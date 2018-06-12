【影】世足人物》十大帥哥(下) C羅、「南韓貝克漢」 體壇、娛樂通殺

2018俄羅斯世界盃足球賽14日開幕，球員們不只腳下功夫了得，還有許多顏值不輸電影明星、身材可比模特兒的「天菜」，本報特地選出10位高顏值球員，今天（12日）送上壓軸的C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、西班牙皮克（Gerald Pique）及南韓隊長奇誠庸。
◎葡萄牙 C.羅納度（Cristiano Ronaldo）
◎生日；1985.2.5(33歲)
◎位置：前鋒
C羅在職業賽效力於西甲名門皇家馬德里，可以說是台灣球迷最熟悉的足球明星之一，他的臉書粉絲和Instagram都有超過1.2億人追蹤，油頭、陽光外型加上精壯六塊肌，擁有不少女球迷，情場上也是無往不利。
在國家隊生涯，C羅已經為葡萄牙踢進81球，曾五度獲選世界足球先生及2016年金球獎，廣告代言也是應接不暇，而他不只腳下功夫了得，私下可是個善良的暖男，像是他身上沒有刺青，是為了能捐血給更多需要的人，以及上屆世界盃，他為了一位病童，把頭髮剃出閃電造型慶祝腦部病童手術成功。
◎西班牙 皮克（Gerard Pique）
◎生日：1987.2.2(31歲)
◎位置：後衛
皮克有一雙迷人的藍色眼睛，來自爭取獨立的加泰隆尼亞，比賽中常收到西班牙球迷噓聲，他在去年10月宣告今年俄羅斯世界盃是他最後一次為國家隊出賽，表示：「我已經厭倦人們質疑我對國家隊的忠誠。」
雖然受到部分球迷批評攻擊，皮克可說是人生勝利組，他的老婆可是大名鼎鼎的拉丁天后夏奇拉（Shakira），兩人育有兩子，去年10月驚傳離婚，後來夏奇拉出面闢謠，皮克也不吝於透過Instagram分享兩人合照及夏奇拉表演影片「放閃」。
◎南韓 奇誠庸
◎生日：1989.1.24(29歲)
◎位置：中場
奇誠庸外型看來就是「暖男歐巴」，他是國家隊隊長，也是國家隊史上最棒的playmaker，身材高大又具備個人技巧，是場上天生的領導者，今年是他第三度代表國家參加世足賽。
場外，奇誠庸和大他8歲的女星韓惠軫的「姊弟戀」相當受矚目，兩人2013年結婚、2015年喜獲千金，在韓惠軫的Instagram也可看到奇誠庸的照片，兩人還被一家威爾斯媒體稱為「南韓的貝克漢跟維多利亞」。
(中時電子報)