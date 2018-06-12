【影】世足人物》十大帥哥(下) C羅、「南韓貝克漢」 體壇、娛樂通殺

2018年06月12日 10:34 中時電子報 陳筱琳 /專題報導 /專題報導

2018俄羅斯世界盃足球賽14日開幕，球員們不只腳下功夫了得，還有許多顏值不輸電影明星、身材可比模特兒的「天菜」，本報特地選出10位高顏值球員，今天（12日）送上壓軸的C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、西班牙皮克（Gerald Pique）及南韓隊長奇誠庸。

C.羅納度名氣高，廣告代言也為他增加不少額外收入。

◎葡萄牙 C.羅納度（Cristiano Ronaldo）

◎生日；1985.2.5(33歲)

◎位置：前鋒

跟許多球員不同，C羅身上沒有刺青，是為了捐血給更多人。(取自C羅Instagram)

C羅在職業賽效力於西甲名門皇家馬德里，可以說是台灣球迷最熟悉的足球明星之一，他的臉書粉絲和Instagram都有超過1.2億人追蹤，油頭、陽光外型加上精壯六塊肌，擁有不少女球迷，情場上也是無往不利。

C羅球技出色、外型搶眼，並且熱心公益，深受球迷歡迎。(取自C羅Instagram)

在國家隊生涯，C羅已經為葡萄牙踢進81球，曾五度獲選世界足球先生及2016年金球獎，廣告代言也是應接不暇，而他不只腳下功夫了得，私下可是個善良的暖男，像是他身上沒有刺青，是為了能捐血給更多需要的人，以及上屆世界盃，他為了一位病童，把頭髮剃出閃電造型慶祝腦部病童手術成功。

◎西班牙 皮克（Gerard Pique）

◎生日：1987.2.2(31歲)

◎位置：後衛

西班牙球星皮克(右)和巴西球星內馬合照，笑得相當燦爛。這次俄羅斯世界盃，將是皮克國家隊最後一項大賽。(取自皮克Instagram)

皮克有一雙迷人的藍色眼睛，來自爭取獨立的加泰隆尼亞，比賽中常收到西班牙球迷噓聲，他在去年10月宣告今年俄羅斯世界盃是他最後一次為國家隊出賽，表示：「我已經厭倦人們質疑我對國家隊的忠誠。」

皮克(右)和老婆夏奇拉用放閃照粉碎離婚謠言。(取自皮克Instagram)

雖然受到部分球迷批評攻擊，皮克可說是人生勝利組，他的老婆可是大名鼎鼎的拉丁天后夏奇拉（Shakira），兩人育有兩子，去年10月驚傳離婚，後來夏奇拉出面闢謠，皮克也不吝於透過Instagram分享兩人合照及夏奇拉表演影片「放閃」。

◎南韓 奇誠庸

◎生日：1989.1.24(29歲)

◎位置：中場

南韓女星韓惠軫常在社群網站放足球員老公奇誠庸的照片為他加油。(取自韓惠軫Instagram)

奇誠庸外型看來就是「暖男歐巴」，他是國家隊隊長，也是國家隊史上最棒的playmaker，身材高大又具備個人技巧，是場上天生的領導者，今年是他第三度代表國家參加世足賽。

南韓球員奇誠庸和明星老婆韓惠軫為雜誌拍攝唯美照片。(取自韓惠軫Instagram)

場外，奇誠庸和大他8歲的女星韓惠軫的「姊弟戀」相當受矚目，兩人2013年結婚、2015年喜獲千金，在韓惠軫的Instagram也可看到奇誠庸的照片，兩人還被一家威爾斯媒體稱為「南韓的貝克漢跟維多利亞」。

(中時電子報)