川金會》73年破冰！川普首會金正恩一握12秒

美國總統川普12日在新加坡首會北韓最高領導人金正恩，雙方破冰一握長達12秒。（路透）

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中時電子報

美國總統川普今天上午9點在新加坡與北韓最高領導人金正恩首度會面，實現雙方領導人73年來的破冰一握。

而據新加坡《海峽時報》與美聯社報導，兩位領導人握手的歷史性一刻，前後歷時12秒。

金正恩透翻譯告訴川普，召開峰會一路走來並不容易，「過去有一些障礙，但我們都克服才能走到現在」。而川普則回說感覺「很好」，接著稱「我們將會有很好的關係」。

在美國與北韓國旗高掛的現場，美國現任總統首度與北韓領導人面對面接觸。

很難想像，不到半年前，兩人還唇槍舌劍，直接隔空開火，川普批核試與不斷試射飛彈的金正恩是「火箭人」，而金正恩則回罵他是「老番顛」。如今兩人顛覆世人想像，將以前認為不可能的美朝峰會變為可能，在這長達12秒的握手中，向世人證明，沒什麼是不可能的。

(中時電子報)

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