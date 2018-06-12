最難忘的畢業挑戰 台南信義國小生登頂大凍山

台南市佳里區信義國小59位六年級生攀爬台南第一高峰大凍山，在畢業前夕留下難忘回憶。（信義國小提供）

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台南市佳里區信義國小59位六年級生攀爬台南第一高峰大凍山，在畢業前夕留下難忘回憶。（信義國小提供）
台南市佳里區信義國小59位六年級生攀爬台南第一高峰大凍山，在畢業前夕留下難忘回憶。（信義國小提供）

台南市佳里區信義國小每年都會為畢業生規畫一系列畢業活動，今年剛好是學校歡度20週年校慶，校方特地為59位應屆畢業生安排攀登關子嶺大凍山，期待學生們藉由自我挑戰，未來能勇於面對困難。

大凍山是台南第一高峰，登山步道高度介於480到1241公尺之間，坡度落差頗大，對初學者來說並不容易，成就感相對也大，校方在2個多月前就開始籌備，希望藉由登山活動，讓畢業生留下最難忘的回憶。

信義國小校長馮郁元表示，大部分學生對登山都較為陌生，校方在行前就進行一連串進行體能訓練，利用上午晨間活動時間，集合學生在操場練習跑步、跳繩等相關體能訓練，逐步增強學生的肌力和體力。

馮郁元親自帶領59位應屆畢業生登頂，在老師及義工協助下共分4組進行，連續攀升的5公里讓不少學生大喊吃不消，光是體力、耐力還不夠，還得需要意志力，最後1公里特別陡峭，還有人高喊「我不行了！」靠著彼此打氣堅持到底，最後登上大凍山頂，大家忘情大喊「我做到了！」一步一腳印走完全程，攻頂的喜悅難以言喻。

校方為攻頂成功的畢業生攝影留念，並製作個人專屬的攻頂證書，希望藉由此次活動能夠親近山野、了解自然、進而完成自我挑戰、不畏艱難、超越顛峰的學習經驗。

(中時 )

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