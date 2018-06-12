今夏最夯！快閃潮玩香港吃美食 米其林三星料理吸睛

2018年06月12日 10:41 中時電子報 戴安瑋

龍景軒主廚陳恩德表示，十年來年年維持米其林三星殊榮，沒有壓力是騙人的。（圖/戴安瑋攝）

過了端午節，就是炎熱夏天，暑假也將到來，又是旅遊旺季，香港旅遊局推「今夏．潮玩香港三大體驗」，只要二天一夜，花80分鐘的飛行時間，一個周末快閃，就可以體驗五星級飯店內的米其林三星料理，也可選擇在地的港式美食，以及到文青創意冰店，吃創意冰品。

龍景軒餐廳主廚陳恩德監製的「豉汁龍蝦菜苗餃」（圖上）、原隻鮑魚雞粒酥、崧子叉燒菠蘿包、蒜茸蝦春卷（圖下）。（圖/戴安瑋攝）

走進四季酒店內的龍景軒，亮麗璀璨的裝潢，讓人神怡，龍景軒是全球第一家拿到米其林三星的粵菜餐廳，以海鮮和點心最為馳名，且年年都拿此殊榮，迄今已有十年之久，在地人作全港最難訂位的餐廳，主廚陳恩德談起這十年的艱辛，笑笑的說，「沒有壓力是騙人的」。

皇湯雞絲羹則是用數十隻老母雞熬燉，濃濃的雞湯味，讓人十指大動。（圖/戴安瑋攝）

龍景軒着重時令食材，菜色菜式甚廣，著名的手做料理「豉汁龍蝦菜苗餃」精緻，入口豉汁及龍蝦的香氣，唇齒留香；原隻鮑魚雞粒酥、崧子叉燒菠蘿包、蒜茸蝦春卷，更是一絕，整粒鮑魚在雞粒酥上，印象深刻，主廚還細心為顧客著想，將鮑魚細切成三塊，讓鮑魚與雞粒酥容易入口，雞粒酥香氣中又有鮑魚口感，為道地港點；皇湯雞絲羹則是用數十隻老母雞熬燉，雞湯呈黃色，加入雞絲、筍絲等食材，讓人十指大動。

龍景軒用餐價格稍高，但四季酒店公共關係及傳訊總監包藹薇說，龍景軒非常搶手，中餐要三個月前訂位，晚餐一個月前訂位。

喜喜冰室是一家懷舊港式風情的餐廳，位於銅鑼灣的復刻茶餐廳，大門口前擺置一台桌球，滿足顧客球興。（圖/戴安瑋攝）

喜喜冰室牆上掛著英國女王照片。（圖/戴安瑋攝）

吃了米其林三星料理，還想再嚐在地港點，喜喜冰室是不錯選擇，價格適中。喜喜是一家懷舊港式風情的餐廳，其是位於銅鑼灣的復刻茶餐廳，門前擺置一台桌球，讓顧客隨興玩一場球賽，室內牆壁掛了英國女王像，一旁有港人最愛的黑膠、卡帶及老舊電話機。

喜喜冰室鎮店之寶-雞批浮台，是自創的，靈感來自澳洲的餡批配湯吃的方法。（圖/戴安瑋攝）

喜喜冰室除冷熱飲、刨冰外，還有三文治（三明治）、湯通粉、中式粉麵飯、鐵板餐等，最具特色的是法蘭西多士，香港吃的西多士都是炸的，喜喜冰室則是用傳統的以煎代炸，難度高和時間用得久，才能將6面煎均匀，材料採用蛋漿、鲜奶、鲜牛油，加入橙汁，再用厚麵包、金獅牌糖醬和牛油,香甜不膩；鎮店之寶的雞批浮台，是自創的，靈感來自澳洲的餡批配湯吃的方法，味道清新的青豆蓉忌廉湯，中間放著一個以鲜牛油搓成薄批皮的傳統雞批，放於湯之中，減低肉的膩滯感。

ZUC.CCH.HRO潮食餐廳，其是瘋狂甜點實驗室，製作各式奇特甜點，如Para Para Sakura。（圖/戴安瑋攝）

吃飽喝足，可到銅鑼灣的ZUC.CCH.HRO潮食餐廳，其是瘋狂甜點實驗室，用分子料理創造外型突破天際的各式奇特甜點，如Para Para Sakura、Planet Earth等，都是充滿意的冰品，一份售價在128至138元港幣之間。

(中時電子報)