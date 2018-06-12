歡慶端午 南市社會局送粽子給百名街友

2018年06月12日 11:00 中時 洪榮志

端午節是台灣3大節慶之一，台南市政府社會局與街友服務委辦單位慈聯基金會12日在北區和順里活動中心，為百位街友舉辦「歡慶端午快樂粽飄香」活動，社會局長劉淑惠除到場參與外，也在慈聯基金會董事長蔡嘉賓的陪同下，逐一贈送每位街友粽子及佳節禮金。

社會局表示，為關懷照顧街友的身心健康與儀容，活動還結合台南市希望義剪服務協會提供免費剪髮服務、郭綜合醫院健康檢查服務並進行檳榔戒治宣導，並出動行動沐浴車提供沐浴盥洗服務；此外，因應盛夏即將來臨，避免相關病媒蚊孳生或傳染疾病傳播，北區衛生所也到場進行登革熱及肺結核防治宣導。

今年的端午節活動中，社會局特別設計幾種應景遊戲，增進互動，除讓街友DIY親手製作艾草條，作為驅蚊辟穢之用；正午立蛋，運用清涼的古早味雞蛋冰讓街友體驗立蛋樂趣並消暑的安排也大受歡迎。同時，還安排水杯吹乒乓球闖關，象徵端午節划龍舟、勇往直前的遊戲，更是期待參與者能增加自信，提升戰鬥力。一整天的活動，不僅讓街友感受到濃濃的端午佳節氣氛，也讓參加活動的街友們紛紛開心表示，今年的端午節活動很不一樣，很有趣。

劉淑惠指出，感謝社會各界善心人士長期以來不遺餘力對街友的關懷與照顧，截至今年5月底，台南市列冊街友個案共計196人，其中 58人安置在機構或醫療院所、14人安置街友臨時收容所、 2人暫住朋友家，其餘108名街友由社工人員持續至街頭關懷輔導。

值得欣慰的是，在公私部門的合作下，今年已輔導14名街友租屋自立，脫離街頭流浪生活。劉淑惠也呼籲社會各界給予街友更大的包容與接納，鼓勵街友們勇於向自立生活邁進。

(中時 )