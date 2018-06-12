MLB》哈波被高估？國聯球隊高層批：他太自私

哈波季後將成為自由身，本季卻陷低潮。(美聯社)

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中時電子報

今年球季結束，國民的哈波(Bryce Harper)將成為自由身，到底會落腳何處，引起外界高度關注，不過，美國記者莫瑞(Robert Murry)報導指出，一名國聯球隊高層批評，哈波根本是失敗的球員，「哈波根本太被高估，優點掩蓋不住缺點，比起球隊，他更在乎自己。」

哈波19歲就成名，現年25歲的他，今年走到生涯第七個球季，至今出賽63場，打擊率雖僅有2成28，不過長打率仍有5成09，累積19發全壘打。今年結束，哈波與國民的合約將滿，取得自由球員資格，無意外會掀起一波搶人大戰。

該名高層顯然不這麼認為，他直言，即便球隊有錢，也不會競逐哈波，寧可把錢用來簽2到3個能替球隊帶來勝利的選手，「如果他能拿到超過10年、價值3億美金的合約，我會很意外，我不會開出那樣的價碼給他，他不值那個價，他是自私且失敗的球員。」

儘管不確定來源是哪隊，不過《雅虎體育》記者西維克(Chris Cwik)推測，這有可能是球隊高層的手段，藉由貶低哈波，來降低他的身價，「這類抨擊球員的匿名言論，不是第一次出現。球隊為了要拿到最佳價碼，會無所不用其極。」

哈波目前陷入低潮，西維克認為，眼前的危機是哈波的轉機，「哈波是生涯打擊率2成81的打者，若他在球季結束前，回復那樣的身手，也許不會替他爭取到4億身價，應該能平息外界批評他太被高估。」

(中時電子報)

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