嬰兒床變桌椅 樹德科技大學韓國發明展奪1金1銀

樹德科技大學產品設計貼近生活和市場需求，在韓國發明展奪1金1銀佳績。(樹德科技大學提供)

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以關懷科技幸福產業為基礎設計，樹德科技大學產品設計系副教授陳文亮和王宗興帶領學生研發「多段式嬰兒床裝置」、「自行車剎車燈」，在韓國國際發明展獲得1金1銀佳績；其中，嬰兒床裝置才剛在台北國際發明展中摘下1金，可見這項產品設計貼近市場需求、備受肯定。

近來在韓國舉行的韓國國際發明展，成為全球學生與老師科技與研發角力的舞台，屢在國際發明展中獲獎的樹德科技大學，這次也由產設系教授陳文亮、王宗興代表送件參展，各獲得1面金牌、1面銀牌拿下好成績。

陳文亮表示，當初嬰兒床裝置設計概念的靈感，有感於科技日新月益下，讓產品生命週期愈來愈短暫，變成囤積占空間廢棄物，造成浪費，於是與學生翁守信、李佳緻共同研發一款具有優雅外觀與可調整組裝的嬰兒床，當孩子長大不需要嬰兒床，還可轉換成1桌2椅的多功能家具。

陳文亮說，多功能嬰兒床訴求滿足不同年齡族群需求，延長產品壽命，節約物質資源與減緩環境衝擊，可減輕家長重複購買家具的支出，同時讓孩童對物品產生使用情感與愛物惜物，家具也能陪伴孩子一同成長。

至於拿下銀牌的自行車剎車燈，王宗興說，它最大特色是有利於夜間環境騎乘，並具有環保性和節約能源的效益，設計原理是結合剎車功能和自行車燈，透過騎車時剎車動作啟動內部動力裝置進行發電。

在轉換的過程中自行車燈就會發光，多餘電力被存儲在汞電池中，可用於夜間騎乘時使用，不需要充電，也不需更換電池，對於長距離或夜間騎乘者來說是相當貼心的發明。

(中時 )

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