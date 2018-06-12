吳敦義的「神操盤」 人渣文本：哪來的自信？

2018年06月12日 10:40 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長大選，外界都在關注台北市長的選戰。然而，「人渣文本」周偉航表示比起關心台北市，國民黨更應關心新竹縣和苗栗縣的選情，竹苗兩地的提名內戰已登上媒體版面，恐代表事情大條到外界無法想像的程度。但是國民黨吳敦義卻還以為自己是「操盤神手」，到底哪來的自信？

人渣文本於《蘋果》論壇撰文指出，在民進黨執政不力的大環境下，國民黨本有可能「觸底反彈」，但沒想到國民黨長期執政的新竹縣和苗栗縣卻擺不定人選問題，如果年底選戰，國民黨失掉竹苗兩縣，將成為台灣政治史上最大的笑話。

新竹縣鬧內鬨是因為國民黨立委林為洲是從民進黨跳進來的，遭藍營質疑「血統不純」，地方派系也不支持，因此就算林為洲問政表現好，市民多肯定，但就是得不到黨內支持。就在國民黨派系「喬不攏」，縣長提名人選難產，民進黨則是整軍待發，且推出人選形象「較清新」，無疑勝選機會大增。苗栗縣則是前任縣長劉政鴻已和徐耀昌撕破臉，不論劉最終是否參選，已對徐耀昌的選情造成巨大衝擊。而參選苗栗縣長的無黨籍頭份市長徐定禎不僅獲得民進黨支持，更得到「反徐勢力」的支持，讓徐的選情「雪上加霜」，

人渣文本文末表示竹苗兩地的選情越來越緊繃，但吳敦義卻還自以為是「操盤神手」，如果在民進黨執政不力的大環境下，國民黨還能搞到竹苗兩地全失，「那麼『國民黨沒救了』這個標籤，可能十年內都撕不下來」。

(中時電子報)