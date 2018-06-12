各縣市數位學習系統整合 一個帳號暢通無阻

教育部已整合完成各縣市的數位學習系統，老師或學生只要一個帳號，就可暢行無阻。（林志成攝）

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教育部101年起建立「教育雲」服務平台，提供中小學生所需的數位學習環境。教育部今天舉辦成果發表會，並宣布已整合完成各縣市校園帳號系統，提供全國性教育應用系統單一簽入服務環境，讓師生共享全國教育資源。

教育部表示，現在中小學使用各種數位學習平台，遇有資源重複投入、須個別登入系統、各平台資源呈現方式不一、學生學習歷程缺乏統整等問題，因此今年起進行整合，以方便老師及學生利用。

教育部代理部長姚立德表示，過去20多年來，教育部及22縣市均開發數位學習平台，但宜蘭縣的學生的帳號，只能進入宜蘭縣及教育部的學習系統，不能使用台北市或高雄市的學習系統，相當可惜，因此教育部進行整合，讓學生或老師只要一個帳號，就可以使用所有的數位學習系統。

教育部以「教育雲」為基礎，建置數位教學創新整合平台，包括「自主學習平台」、「課間系統平台」、「教學資源」等三大部分，可經由系統記錄學生學習歷程，使用起來更方便。

教育部特別盤點數位學習平台及內容，並協調台北市政府、高雄市政府進行課程資源整合，收集從國小到高中各主要學科的課程，逐步上架，提供超過8000個5至10分鐘的微影片及相關練習題，並擇優建置自主學習平台，命名為「Fun學王」，希望能滿足學生自主學習、教師引導學生學習及老師利用平台內數位教材進行備課的目標。

配合暑假的來臨，教育部特別為全國中小學生設計舉辦兩項線上活動：「夏日雲遊˙台灣行旅」（cloud.edu.tw）、「Fun學過暑假」（fun.edu.tw），自7月1日至8月31日止，老師或家長可鼓勵孩子參與，並有機會抽獎。

(中時 )

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