警設假車禍逮毒蟲 查獲市值2200萬K他命

2018年06月12日 11:01 中時 張伊珊

嘉義縣調站逮捕賴姓嫌犯，並在其彰化老家起出28公斤K他命毒品，以茶葉或咖啡包裝魚目混珠。（張伊珊攝）

嘉縣調查站表示，賴嫌駕駛賓士車運送毒品，平時車速常超過100公里。（張伊珊攝）

日前嘉義縣調查站與警方聯手，在嘉縣台82線快速道路，西向16.8公里處，刻意製造假車禍，實施交通管制以減緩車流，同時封閉出入匝道，以甕中捉鱉方式，追緝運毒的賴姓主嫌，當場在車上查獲5公斤K他命，又於賴嫌彰化老家，搜出多達23公斤K他命，市值超過2200萬，全案以違反《毒品危害防制條例》移送，法院裁定羈押禁見。

嘉義縣調查站表示，今年初接獲情資指出，50歲賴男涉嫌在嘉義及彰化等地區販毒，經初步查證屬實，即交由嘉義縣、彰化縣共同偵查，案經半年鎖定賴嫌涉嫌重大。賴嫌長期無業，平日吃喝玩樂，但行事極為低調隱密，疑似與上游集團相約娛樂場所、溫泉區與汽車旅館等不特定隱密場所取得毒品，再運至不詳地點藏放，增加偵辦難度。

經嘉義縣及彰化縣調查站鍥而不捨追查，得知賴嫌本月5日將運送毒品乙批至嘉義地區販售，調查官見時機成熟，緊急報請嘉義地方檢察署指揮偵辦，並組成專案小組進行監控。由於賴嫌運毒駕車時速常超過100公里，且依其個性，若欲攔檢勢必發生衝撞，為使緝捕順利且顧及民眾安危，故以製造假車禍、實施交通管制，一方面減緩車流，二方面卸下賴嫌心防，賴男眼見難逃警方法網，在車上遲遲不肯下車，直到警方上前，將他壓制在地，當場查獲5公斤K他命。

又在賴嫌位於彰化的老家，搜出多達23公斤，以茶葉或咖啡包裝魚目混珠的K他命，市值超過2千200萬，及不法所得90萬元現金等，賴嫌目前已由法院裁定羈押禁見。專案小組後續將持續追查，期一舉瓦解該販毒集團。

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(中時 )