三會劉結一 洪秀柱舉南北韓為例籲兩岸融冰

2018年06月12日 14:37 旺報 陳政錄

第七屆雲台會12日於雲南昆明開幕，近年頻繁訪中的中國國民黨前主席洪秀柱致詞時直言，受台灣內部政治力阻礙，兩岸當前面臨「萬山不許一溪奔」的困境，但她舉近期南北韓出現的樂觀進展為例，認為兩岸交流「堂堂溪水出前村」的一天很快就會來到。

本屆雲台會以「共享『一帶一路』機遇，深化雲台融合發展，推進輻射中心建設」為主題。來自兩岸的政要、企業家、專家學者、知名人士800餘人出席開幕式。

洪秀柱以中華青雁和平教育基金會董事長身分，率黨主席任內黨務幹部及中小企業主一行35人與會，並繼去年底湖北武漢台灣周、今年4月陝西「軒轅黃帝祭祀典禮」後，第三度與大陸國台辦主任劉結一會面。

洪秀柱在致詞時表示，由於台灣內部政治力的阻礙，當前談到兩岸交流議題時，不免心中存著一絲疑慮，但她認為從過去被稱為「亞洲火藥庫」的南北韓，在近期出現令人刮目相看的樂觀進展下，兩岸民眾均期盼兩岸能有撥雲見日的一天，也相信在兩岸脣齒相依、血濃於水的緊密聯繫下，兩岸交流「是不可能長久被個人，或哪個政黨的私心阻擋的」。

值得注意的是，未若上周國民黨副主席郝龍斌出席海峽論壇時，重申九二共識及反對台獨，洪秀柱並未正面提及相關議題，多著墨於雲台產業融合。她說，台灣在精緻農業上具有優勢，雲南氣候宜人、資源豐富，若能透過雲台會的平台深化合作，必能為雙方的共榮互利，增進一筆燦爛佳績。

劉結一在會上致詞時回應，隨中國特色社會主義進入新時代，台胞在大陸發展面臨前所未有的機遇，在改革開放推進、惠台措施落實，同等待遇深化下，相信台胞還會有更多、更大的獲得感。

劉結一也強調，展現一個中國的九二共識，是維護兩岸關係的政治基礎，但當前民進黨不承認九二共識，放任去中國化和漸進台獨，是阻撓兩岸交流合作，企圖製造敵意和對立的行為，盼望各界能共同清除兩岸合作的絆腳石，為實現中華民族偉大復興的中國夢努力。

值得注意的是，繼日前上海、福建等省級政府相繼發布惠台措施落實辦法分別達55條、66條項目後，雲南省委副書記阮成發也在雲台會開幕式上表示，中央各部委推出《關於促進兩岸經濟文化交流合作若干措施》後，雲南也即將推出落實辦法，除推進台胞、台商享同等待遇外，目前已研擬包括「全大陸最優惠」的綠色食品生產加工產業獎補，和鼓勵台胞台商參與一帶一路機遇等重要面向。

(旺報 )