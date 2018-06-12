AIT新館落成 美助卿羅伊斯：美台信任塑造合作基礎

2018年06月12日 11:18 中時 陳建瑜

AIT美國在台協會新館12日舉行揭牌儀式，在台協會安排媒體參觀內湖新館藝文收藏品，圖爲館區內美國國旗飄揚。（陳怡誠攝）

美國在台協會（AIT）今舉行內湖新館落成典禮，美國國務院助卿羅伊斯（Marie Royce）致詞時表示，美台之間或許隔了一座海洋，但台美共享的信念、價值和信任，為在廣泛的議題上塑造堅實的合作基礎。

今新館落成典禮，包含AIT前主席薄瑞光、卜睿哲、AIT前處長楊甦棣、司徒文均受邀出席。蔡英文總統、前總統馬英九、行政院長賴清德、台北市長柯文哲、新北市長朱立倫、外交部長吳釗燮、親民黨主席宋楚瑜等前後任官員也到場祝賀。

蔡總統在台上不時與羅伊斯交頭接耳，而落成典禮儀式中有一項是埋下「時空膠囊」，蔡總統準備與梅健華於AIT新館合影及《看見台灣》一書、而馬英九則準備書法作品，馬在下台時還特別與羅伊斯交談。

美國在台協會（AIT）主席莫健致詞時表示，AIT新館的落成，對於他們如此珍視美台關係來說，意味著重要的里程碑，顯示美國對台灣的堅定承諾，雙方人民之間緊密合作關係，及美台長久友誼。

莫健指出，新館的興建工程是馬總統任內啟動，而今在另一政黨的蔡總統任內完成，這某方面顯示全台上下都支持緊密的美台關係。

莫健重申，美國對《台灣關係法》堅定不變的承諾，將與台灣友人持續推動兩國經濟和人民緊密結合的關係，並支持台灣維持自我防衛及對國際社會做出正面貢獻的能力。他有信心，「將這段夥伴關係推升至新的高度」，迎接未來的挑戰。

羅伊斯表示，由於美台了不起的友誼，她知道她須親自見證新館落成，因此台灣作為她以教育文化事務助卿的身份，首次出訪行程的第一站。羅伊斯甚至在致詞中比出「YA」。

羅伊斯強調，美台之間或許隔了一座海洋，但我們共享的信念、價值和信任，為我們在廣泛的議題上塑造堅實的合作基礎。

AIT處長梅健華表示，1979年美國在台協會成立時，誰能預料得到如今2018年美台間的合作如此重要，我們所有人都應對此里程碑感到驕傲，這是美台人民之間緊密合作與長久友誼的象徵。

梅健華說，美台關係在美國國會，兩黨均支持台灣，為新館提撥2.55億美元預算就是最佳的證明；在立法院，台灣政治光譜的各個政黨均大力支持美台關係，台灣現有近8萬名美僑，也有許多美國旅客到此享受這裡的美景與風情。

蔡總統表示，這個日子紀念台美過去所達成的各項成果，也象徵著未來即將成就的輝煌，並進一步重申台美關鍵夥伴關係所共享的價值、利益以及承諾。當AIT啟用這棟建築之際，也再次堅定彼此在實踐台美共同目標的信念。

蔡總統強調，身為自由開放的民主國家，我們有義務協力捍衛共享的價值以及共同的利益，只要我們團結一致，便能克服一切阻礙。

(中時 )