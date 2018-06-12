輕忽胸前長痘痘 女子疤痕遍佈全胸

2018年06月12日 11:57 中時 倪浩倫

輕忽一顆小痘痘，竟惡化成10多公分的大疤！一名女子日前胸前長了顆痘痘卻不以為意，不僅沒妥善處理，還穿很容易摩擦的內衣，結果傷口一發不可收拾，最終疤痕遍佈整個胸前．醫師指，像是女生肩膀、胸前，男性褲腰、腳踝等處，易因內衣、牛仔褲持續摩擦，易讓傷口「疤痕過度增生」，產生又癢又腫、影響外觀和活動的大疤痕。

每個人幾乎都有受傷、皮膚出現傷口的經驗，但傷口若發生在皮膚較厚（胸前、背部）、關節等處，或容易受到衣物摩擦的地方，都易產生包含蟹足腫在內的「疤痕過度增生」情形。書田診所整形美容科主任黃季怡說，疤痕是人體受傷、修復的必然產物，若傷到真皮層，就可能形成疤痕，但若在癒合過程中，持續受到摩擦、發炎等刺激，或癒合時間過久，都易讓疤痕過度增生，甚至超出原本的受傷範圍，除了影響美觀，若發生在關節處，還會影響日常活動。

從上月開始，全台就進入又悶又濕的天氣，黃季怡提說，疤痕本來就是微血管增生的現象，悶熱的天氣會使得微血管增生更活絡，是個疤痕容易過度增生的季節；黃季怡說，蟹足腫也是疤痕過度增生的一種，目前沒有明確統計人數和發生率，但和體質、遺傳有關，要避免發生疤痕過度增生，首要是預防性的「減少傷口」。

黃季怡進一步指出，一旦出現傷口，可透過充足營養，像是多補充蛋白質和維他命C，以及適當醫療處置來加速傷口癒合，同時，也要減少傷口再次的刺激；她強調，像是女性的胸前、肩膀，男性褲腰、腳踝等處，易受內衣和牛仔褲摩擦，都是疤痕過度增生的危險部位，她甚至曾收治過女性患者，原先只是胸前長了顆痘痘，但因未妥善處理，持續穿摩擦大的內衣，加上先天就有疤痕增生的體質，最終疤痕遍佈到整片胸部，相當辛苦。

(中時 )