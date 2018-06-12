輕忽胸前長痘痘 女子疤痕遍佈全胸

醫師提醒，要避免疤痕過度增生，除了預防產生傷口，也應透過充足營養、適當醫療處置來加速傷口癒合。（倪浩倫攝）

友善列印
中時

輕忽一顆小痘痘，竟惡化成10多公分的大疤！一名女子日前胸前長了顆痘痘卻不以為意，不僅沒妥善處理，還穿很容易摩擦的內衣，結果傷口一發不可收拾，最終疤痕遍佈整個胸前．醫師指，像是女生肩膀、胸前，男性褲腰、腳踝等處，易因內衣、牛仔褲持續摩擦，易讓傷口「疤痕過度增生」，產生又癢又腫、影響外觀和活動的大疤痕。

每個人幾乎都有受傷、皮膚出現傷口的經驗，但傷口若發生在皮膚較厚（胸前、背部）、關節等處，或容易受到衣物摩擦的地方，都易產生包含蟹足腫在內的「疤痕過度增生」情形。書田診所整形美容科主任黃季怡說，疤痕是人體受傷、修復的必然產物，若傷到真皮層，就可能形成疤痕，但若在癒合過程中，持續受到摩擦、發炎等刺激，或癒合時間過久，都易讓疤痕過度增生，甚至超出原本的受傷範圍，除了影響美觀，若發生在關節處，還會影響日常活動。

從上月開始，全台就進入又悶又濕的天氣，黃季怡提說，疤痕本來就是微血管增生的現象，悶熱的天氣會使得微血管增生更活絡，是個疤痕容易過度增生的季節；黃季怡說，蟹足腫也是疤痕過度增生的一種，目前沒有明確統計人數和發生率，但和體質、遺傳有關，要避免發生疤痕過度增生，首要是預防性的「減少傷口」。

黃季怡進一步指出，一旦出現傷口，可透過充足營養，像是多補充蛋白質和維他命C，以及適當醫療處置來加速傷口癒合，同時，也要減少傷口再次的刺激；她強調，像是女性的胸前、肩膀，男性褲腰、腳踝等處，易受內衣和牛仔褲摩擦，都是疤痕過度增生的危險部位，她甚至曾收治過女性患者，原先只是胸前長了顆痘痘，但因未妥善處理，持續穿摩擦大的內衣，加上先天就有疤痕增生的體質，最終疤痕遍佈到整片胸部，相當辛苦。

(中時 )

國小生涯倒數 西螺文昌國小畢業… 科技部 募得近1億元資金 助11組…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。