旅日煞到吐不停？達人曝「敏感體質」不要去的5大景點

旅日達人列出5個日本熱門景點表示，過去曾經是刑場。圖為大阪城天守閣。(示意圖/資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導

台灣人最愛去日本旅遊，不過有網友在批踢踢日本旅遊版表示，帶長輩到大阪旅遊，結果疑似被煞到，整天都呈現想吐、不舒服狀態，詢問「大阪有可以收驚的地方嗎？」沒想到有旅日達人列出5個日本熱門景點表示，這些地方過去曾經是刑場，從古至今死了很多人，如果是容易「煞到」的體質，真心建議不要去！

網友詢問「大阪有可以收驚的地方嗎？」(圖/翻攝自批踢踢)

這名網友指出，如果遇煞要收驚，日本較接近的是去神社除厄，價格約五千至一萬日幣不等；但如果是容易「煞到」的體質，真心建議不要去奈良跟京都，大阪也有很多地方是刑場，這些地方從古至今死了很多人。寺廟可能也需注意，因為在日本有「神社管生、寺廟管死」的大致概念，日本很多寺廟裡或旁邊就是墓地墓園，「體質敏感」的人最好避開。

網友列出大阪過去曾是刑場的地點：

1、道頓堀一帶

2、日本橋一帶

3、新今宮飛田一帶

4、大阪城北邊

5、難波西邊

另外還有6個曬斬首人頭的地方（晒場）：

1、心齋橋北邊

2、天滿

3、玉造

4、大阪城北邊

5、日本橋

6、天王寺

網友看到後傻眼紛紛回應「都是大阪超熱門的景點耶」、「曬人頭也太恐怖…」、「去年去天王寺不小心走錯入口，直接穿越整個墓園」、「所以結論在旅館都不要出門最好」、「有信有保庇 都不要去就最穩妥」、「台灣其實也是啊，你們以為那些重劃區原來是幹麻的」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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