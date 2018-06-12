《全台最速報》結束一對一川金會談 川普：我們將有極佳關係

《全台最速報》結束一對一川金會談 川普：我們將有極佳關係

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中時電子報
綜合報導

《全台最速報》結束一對一川金會談 川普：我們將有極佳關係

◎結束一對一川金會談 川普：我們將有極佳關係

眾所矚目的川金世紀峰會今天早上9點在聖淘沙島嘉佩樂酒店登場，美國總統川普與北韓最高領導人金正恩首度會面握手。今天兩人希望能藉由談判，以終結數十年來的核子僵局。

◎美派助卿出席AIT新館落成 梅健華：非常恰當人選

美國在台協會（AIT）今舉行內湖新館落成典禮。華爾街日報稱，北京曾「劃紅線」，敦促華府不要派部長級官員出席落成典禮。AIT處長梅健華今表示，國務院助卿羅伊斯主掌經濟與文化事務，由她來代表也是非常恰當的一時人選，因為美台經文合作是美台關係的一個亮點。

◎為吳音寧抱屈 五大公會將舉辦記者會力挺

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，近期更成為白綠藍陣營的政治角力場，專業性和去留問題備受矚目，對此，北農農委會公股代表、青果公會聯合會理事長邱進福12日受訪表示，吳對農業、產銷制度十分了解，卻屢遭抹黑十分不合理，將聯合青果公會 等五大公會舉辦記者會，為吳音寧加油打氣。

◎桃機通關電腦當機 200名旅客一度卡關

桃園機場自動通關系統清晨發生設備異常狀況，造成旅客無法使用，必須排隊等候人工證照查驗。

(中時電子報)

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