不因壓力封閉自己 小英：國際社會絕對無法忽視台灣存在

2018年06月12日 11:45 中時 曾薏蘋

蔡總統今天接見「107年青年海外和平工作團志工代表」，總統致詞時表示，「我們不會因為壓力就封閉自己，會繼續主動出擊，國際社會絕對無法忽略臺灣的存在」。

臺灣最近成為國際醫藥法規協和會，也就是ICH的正式會員，蔡總統表示，這代表臺灣醫療的軟實力再一次被世界看到、臺灣再一次地走出去，臺灣不斷以行動來證明自己的價值，就是為什麼即使臺灣持續遭受中國的打壓，但世界上的主要國家仍然願意在世界衛生大會（WHA）為臺灣發聲。

總統強調，暑假開始以後，大家就要前往世界各地投入志願服務的工作，出門在外，海外志工團就是外國朋友眼中的臺灣隊，每一個青年志工都代表了臺灣，所以大家一出去，都是代表臺灣的。

蔡總統表示，臺灣雖然不大，不過發揮既有的優勢，再加上年輕朋友的熱忱跟創意，臺灣會有無限寬廣的外交空間，這就是她對踏實外交的定位。

總統說，政府在2年前成立了青年海外和平工作團，就是希望結合政府跟民間的資源，給予出國擔任志工的年輕朋友更有系統的支持，讓臺灣隊可以走遍全世界。今年已經有98個團隊，超過1000位的志工獲得補助，前往23個國家參與醫療、教育、資訊、環境保護等不同領域的服務工作，這些服務項目正好就是臺灣能為國際社會帶來貢獻的優勢領域。

(中時 )