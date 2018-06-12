科技部 募得近1億元資金 助11組青創團隊赴美創業

2018年06月12日 11:59 旺報 李侑珊

科技部打造「台灣創新創業中心(Taiwan Innovation and Entrepreneurship Center, TIEC)」計畫，協助台灣青年赴美國創業，今年精挑的11團隊中，已有德芙生醫、巨量移動、樂邦安控、萬里雲互聯網、阿物國際等團隊，分別在生醫、IoT及Internet Service 領域初試啼聲，獲投資人青睞，共募得新台幣近1億元的資金。

為協助團隊前進美國市場並增加國際曝光機會，科技部協助團隊鏈結矽谷知名加速器、安排拜會國際大廠，同時也助團隊於國際大型新創展會拓展商務。今年樂邦安控及巨量移動於科技部安排下參與2018CES展，獲得外界好評，巨量移動更於展覽期間直接獲資金挹注。未來計畫也將持續協助團隊拓展國際市場。

各家新秀團隊憑借獨特技術成功吸引投資者目光。生醫方面，德芙生醫獨特天然高分子控制人體酵素機制能修繕流失問題，由於一般抗老保養品主要針對真皮層膠原蛋白的增生，但卻忽略膠原蛋白流失，如同水庫漏水再添水也只能治標，應先修補破口。科技部正協助團隊拓展美國市場。

在IoT方面，巨量移動開發出即時追蹤心血管感測裝置，可精準測量血管硬化與血管阻塞的位置，提供心臟科醫師更精準正確的判斷；樂邦安控領先全球推出以雲端運算的智能安控鎖(Cloud based lock box )，作為建物所有人、管理人及使用人皆可遠距操作的物業管理裝置，2個新創團隊皆於今年受科技部協助赴CES 新創館展出。

至於Internet Service，則以以AI人工智慧、機器學習及大數據相關技術為主之新創團隊萬里雲互聯網，是亞洲唯一以 Google 雲端核心技術為基底的策略夥伴；阿物國際「搜尋引擎最佳化」 (Search Engine Optimization, SEO) 技術，又以AI自動化方式進行，網站可持續依市場需求生成新網頁、探索新客戶及累積網站權重，目前已幫中華電信、台新銀行、雄獅旅遊、中國信託銀行等客戶改善關鍵字搜尋情況。

科技部表示，除了五隊新秀外，計畫持續安排其他團隊於國際投資媒合機會曝光，如近期團隊在2018TTA暨TIEC國際投資媒合會，向來自美國、加拿大、新加坡、日本、馬來西亞、臺灣等地國際投資人進行pitch，並於台北世貿InnoVEX參展。未來，計畫將透過TTA常態性舉辦各式主題的國際投資媒合會，讓優秀的臺灣青年新創團隊走上世界舞台，被國際創投看見，鏈結未來的發展契機，期望我國新創團隊能再造佳績。

(旺報 )