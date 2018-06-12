進入高峰期！嘉縣日本腦炎已2例確診

2018年06月12日 12:01 中時 呂妍庭

嘉縣已傳日本腦炎已2確診個案，嘉縣衛生局針對染病個案活動地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施。（呂妍庭翻攝）

繼3日水上鄉出現嘉縣今年第1例日本腦炎確診個案後，10日嘉縣再傳70歲老婦染上日本腦炎，因目前兩確診個案還在住院中，嘉縣衛生局除針對個案活動地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，也提醒民眾現進入日本腦炎高鋒期，民眾應做好防蚊措施。

衛生局表示，日本腦炎肆虐，3日水上鄉55歲男子確診為日本腦炎，為今年嘉縣第1例，昨確診第2例是朴子市70歲婦人，老婦4日出現全身不適、發燒、頭痛及意識混淆，7日就醫，10日即檢驗確診為日本腦炎，因個案活動區域多是住家及菜園，住家附近未發現豬舍，菜園附近10幾隻雞隻、大排水溝渠及水稻田，衛生局研判個案極有可能在菜園附近感染。

衛生局表示，目前兩例個案都還在住院中，第1例個案病情已趨於穩定，意識清楚，第2例病患意識有時混淆，院方已密集觀察中，幸好同住家屬無疑似症狀，提醒民眾，現為日本腦炎流行季，民眾平時如需在豬舍、水稻田等高風險環境附近活動，應做好防蚊措施，並按時帶家中嬰幼兒接種日本腦炎疫苗。

衛生局指出，日本腦炎的病媒為三斑家蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬高峰為黃昏與黎明時段，民眾應儘量避免在高峰時段在高風險環境附近活動，如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並在身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

(中時 )