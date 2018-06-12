第七屆雲台會開幕 簽約百億人幣項目

2018年06月12日 14:37 旺報 陳政錄

第七屆雲台會12日正式開幕，其中為進一步深化兩岸產業合作，開幕式上共對14項總額近百億元（人民幣，下同）的產業項目，達成簽約儀式。雲南省委副書記阮成發進一步表示，雲南即將針對落實中央各部委發布的惠台措施，發布落實辦法。

阮成發說，落實辦法中，將包括對台綠色食品領域加工生產企業，提供除土地、租稅優惠外，還有「全大陸最優惠」的設備、投資獎補，譬如設備投資達5億元，獎勵2%共1000萬；逾10億元，獎勵5%至少5000萬；同時，也將加大邀請台胞、台企參與雲南推進一帶一路戰略機遇的力度。

本屆以「共享『一帶一路」機遇，深化雲台融合發展，推進輻射中心建設」為主題，來自兩岸的政要、企業家、專家學者、知名人士800餘人出席開幕式。陸方國務院台辦主任劉結一，雲南省委副書記阮成發，副省長張國華等；台方中華青雁和平教育基金會董事長、中國國民黨前主席洪秀柱，台企聯會長王屏生，台灣工業總會理事長王文淵，台灣電電公會理事長郭台強等嘉賓出席。

據了解，除開幕式外，12到15日還將舉辦4場兩岸產業對接會、兩場展覽活動、10項拓展體驗交流活動。其中產業對接會包括在昆明舉辦「雲台生物醫藥與大健康產業合作對接會」、「雲港台人工智能與大數據產業對接會」、「承接東部台企產業轉型升級對接會」，和在大里舉辦「雲台現代農業發展暨美麗鄉村·特色小鎮建設合作對接會」。

且為進一步促進雲台產業融合發展，開幕式上還對包含綠色農業、大健康、網路、生物科技、觀光旅遊、特色小鎮等領域，共14個兩地產業合作項目，舉辦簽約儀式，總投資額達96億元。同時，並對「雲南省海峽兩岸交流基地」舉行授牌。

阮成發指出，截至2017年底，在滇台企總計已達831戶，實際投資資金逾11億美元，雲台貿易總額200多億元，未來，雲南還將再持續推進中央一帶一路倡議，打造與南亞、東盟合作通道下，積極發揮區位、生態、資源、開放優勢，大力推進與台灣精緻農業、生物醫藥、旅遊文化創意、養老與大健康、現代商貿物流、電子資訊等產業，推進融合發展。

(旺報 )