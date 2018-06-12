三國志遊戲抄襲？ 日商光榮控陸版遊戲不起訴

2018年06月12日 12:14 中時 陳志賢

日本遊戲大廠光榮（KOEI）分公司台灣光榮特庫摩，懷疑遊戲業者真好玩娛樂科技公司生產的一款大陸遊戲「三國志一統天下」，涉嫌侵害其旗下知名遊戲「三國志」商標權及著作權，控告真好玩公司董事長周玄昆涉嫌違反著作權法、商標法。台北地檢署調查後，認定真好玩公司是代理商，遊戲畫面設計都由大陸公司負責，僅協助簡體字轉換繁體字及潤飾口語用詞，12日以罪嫌不足不起訴周。

光榮公司出品的遊戲片「三國志」系列，是一款以中國歷史裡三國時代為背景的戰略模擬遊戲。從1985年首代在PC平台推出以來，至2016年為止，已發行第13代，堪稱長壽級遊戲之一，2017年全球出貨數達到750萬份。

台灣光榮特庫摩公司控稱，真好玩娛樂科技公司旗下一款遊戲「三國志一統天下」，其遊戲角色、服裝、配色、畫作風格等都與該公司的「三國志」類似，且日本光榮公司2011年已在台向智慧財產局申請註冊「三國志」為商標獲准，其他廠商不准用「三國志」，真好玩的遊戲作品已侵害光榮商標權及著作權。

檢察官認為，雖「三國志一統天下」畫風讓人乍看與「三國志」遊戲畫面類似，但三國人物角色長年來已有既定印象，且真好玩是代理商，遊戲設計都由大陸公司負責，僅協助簡體字轉換繁體字及潤飾口語用詞；另遊戲片名並非只有「三國志」三個字，因此不起訴周玄昆。

(中時 )