NBA》包辦近7年決賽得分王 詹皇5次力壓杜蘭特2次

騎士詹姆斯(左)與勇士杜蘭特兩人包但最近7年決賽得分王頭銜，但詹皇5次力壓杜蘭特的2次。(美聯社資料照)

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中時電子報

《Sports Center》今天公布最近7年總決賽得分王，結果騎士詹姆斯勇奪5次，力壓勇士杜蘭特的2次，可見得兩人的確是當今全聯盟最具攻擊力的好手。

詹姆斯連續8年率領球隊闖進總決賽，期間在熱火時期拿下2次總冠軍，而且是史上第6支能夠衛冕的球隊，風光回到騎士之後，又在2016年逆轉封王，奪得生涯第3枚冠軍戒。

詹姆斯在2011年首次與杜蘭特會師於總決賽，當年杜蘭特披的是雷霆戰袍，結果詹皇奪冠，但杜蘭特場均30.6分憂於詹姆斯。

隨後從2013-16年詹姆斯連續4年在總決賽拿下得分王，這4年詹姆斯再獲得2次總冠軍，堪稱是天下第一人。

2016年杜蘭特高調加盟勇士，雖然引來批評聲浪，但為了追求總冠軍的KD，在承受罵名之下終於在2017年以場均35.2分的絕佳戰鬥力實現夢想，並且拿下FMVP。

今年勇士與騎士展開總決賽四部曲爭奪戰，詹姆斯首戰即狂得51分，系列賽場均34分，可惜遭到勇士橫掃，詹皇拿下系列賽得分王，但所有光榮都集中在獲得FMVP的杜蘭特身上。

最近7年詹姆斯與杜蘭特在總決賽各領風騷，自由市場即將在7月開啟，詹姆斯極有可能離開騎士，轉換跑道的詹皇能否連續9季率領球隊闖進總決賽呢？

(中時電子報)

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