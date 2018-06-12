田寮河旁蓋被上演活春宮 網：大太陽下不熱嗎？

基隆市田寮河畔一大早就上演一場活春宮，一對男女在大太陽底下，蓋著紅色棉被不停激戰，絲毫不顧他人眼光。（翻攝自基隆人大小事）

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一對男女在田寮河畔激戰完後，2人像是在休息享受日光浴。（翻攝自基隆人大小事）
基隆市田寮河畔一大早就上演一場活春宮，影片中男女在大太陽底下，蓋棉被不停蠕動，好似激戰，殊不知已被拍下PO網。（翻攝自基隆人大小事）

大白天慾火焚身！基隆市田寮河畔上午驚見一場活春宮，一對男女在大太陽底下，當街蓋在一團被褥中不停蠕動，一旁散落著拖鞋、寶特瓶、紙碗，直接在橋墩旁展開大戰，絲毫不顧旁人眼光，經過的民眾目睹此情此情，將影片拍下PO上網引發熱議，網友驚呼：「把這當自己家了嗎？」、「大太陽下不熱嗎？」

今（12）日上午10時許，有民眾在「基隆人大小事」臉書社團PO出一段活春宮影片，只見畫面中有對男女，在田寮河仁一路、金雞橋附近，蓋上紅色的棉被開始激戰，經過一段時間後，2人打開棉被已穿好服裝，仰躺在地上歇息，享受陽光浴般，而女方則用右手遮住眼睛，像是在擋陽光、擦汗。

此文一PO，引爆網友議論紛紛，有網友指出「現在已轉移到仁二和愛三路口了，剛經過看到」，另外也有人說「太誇張，大馬路上黑白來，現在學校正在畢業潮小孩經過能看嗎」、「沒錢住旅社也不要在大馬路旁做這種事吧？世風日下敗壞風氣！」、「狗嗎？還是遊民解放？」

不過也有網友直說「溺水在人工呼吸啦！」、「男的應該是暖男，怕女友曬太陽！」、「蓋綿被純聊天」、「小心沒清潔會細菌感染喔！」、「大太陽下不熱嗎？」

※影片說明：基隆市田寮河畔一大早就上演一場活春宮，影片中男女在大太陽底下，蓋棉被不停蠕動，好似激戰，殊不知已被行經民眾所拍下。（翻攝自基隆人大小事）

(中時 )

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