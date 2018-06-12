明年大學個人申請至多採4科 社會科被最多系放棄

2018年06月12日 12:34 中時 林志成

明（108）年起大學繁星推薦及個人申請採計學測成績最多4科，大學招聯會表示，明年個人申請有38％校系採計3科，其次是採計4科占35％；與今年相較，改為5選4後，有470個系組移除社會科、其次是自然科的393個系組。

配合108課綱上路，111年起將全面實施新的大學考招制度，招聯會從明年起先行推動配套銜接措施，將現行學測必考5科改為選考，大學在繁星推薦及個人申請入學招生管道最多只能使用4科，不能再採計5科，現在高二生第一批適用。

大學招聯會執行秘書、清大教務長戴念華表示，明年繁星推薦及個人申請採計科目變化，理工科系傾向移除社會科、人文及管理科系則移除自然科，讓學生的升學壓力減輕；但高中還是要負起把關責任，不讓學生偏廢學習。

招聯會分析，明年共1963個系組參與申請入學招生，其中使用3科最多，有744個系組，占了38％，其次是4科有688個系組占35％。個人申請使用的科目組合最多的是「國英數自」、有411個系組占了兩成，其次是「國英數」組合有276個系組，以及「國英社」組合有268個都是一成四左右。

進一步就科目分析，個人申請使用國文科最多有1677個系組、其次是英文有1617個系組、數學有1178個系組、社會707個系組、自然696個系組。與今年相比，改為5選4後，最多移除的是社會科、其次是自然科。

招聯會表示，從系組科目使用上看，國、英、數為最主要的科目，與大學校系強調學生應具備基本學科能力與素養相一致，另大多數校系無論在使用考科參採變動前後，仍以使用3至4科為主。

在繁星推薦的部分，明年共有個1786個系組參與招生，其中使用4科最多有581個系組占33％，其次是3科有554個系組占31％。繁星使用的科目組合最多的是「國英數自」有365個系組占了兩成，其次是「國英數」組合有210個系組占一成二，以及(國英社)組合有199個占一成一。

進一步分析，繁星推薦使用國文科、英文科最多，國文有1365個系組、英文有1350個系組、數學有1030個系組、自然635個系組、社會565個系組。跟今年相比，改為5選4後，繁星推薦移除最多的是社會科有170個系組、其次是自然科75個系組。

頂尖學生就讀的醫學系，過去均採計學測5科成績，明年改採4科後，全國11個醫學系的個人申請招生，有9個移除社會科，改使用「國英數自」4個科目的組合；北醫和慈濟兩校醫學系移除國文科，改採「英數社自」4個科目組合。

(中時 )