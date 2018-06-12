台科大機器人競賽　火星探測車「好奇號」奪冠

台科大「機械系統設計與實務課程」為台科大機械系數十年的傳統，訓練學生機構設計、加工製作、配電控制等專業技術，並強化機電整合能力。（台科大提供）

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台科大機械系傳統「機器人競賽」，今年以運送乒乓球為主題。（台科大提供）
冠軍隊伍「台科R.O.B.小隊」(左起)姚佳豪、廖哲偉、陳信安、李馥雄。（台科大提供）
由技能賽國手們組成的團隊(左起)陳敬文、吳培志、劉育運、林宇柔。（台科大提供）
亞軍「上銀革命肉包隊」(左起)施仁翔、呂易儒、洪櫧鈞、李昆儒。（台科大提供）

台科大「機械系統設計與實務課程」為台科大機械系數十年的傳統，是大三必修課，每年在學期末舉辦機器人競賽，今年最後有20組隊伍進入決賽一較高下，由「台科R.O.B.小隊」參考火星探測車「好奇號」勇奪冠軍。

台科大機械系傳統「機器人競賽」，每年在學期末舉辦機器人競賽，訓練學生機構設計、加工製作、配電控制等專業技術，並強化機電整合能力。經過製作複雜機器人的挑戰，有效提升台科大機械系同學們的專案執行力與實作力。

今年以運送乒乓球為主題，學生們必須設計無線遙控機器人，拿取乒乓球、避障礙物、爬樓梯，並依不同顏色放球，同學們絞盡腦汁，打造各式各樣的創意機器人。

今年機器人競賽主題「螞蟻雄兵」，要求無線遙控機器人具備移動、爬樓梯、取球和置球等功能，關卡看似簡單，卻大大考驗著機器人機構的穩定性，必須快速並準確地動作，不僅如此，競賽過程同學操作的敏捷性和取球置球的精準度，同樣是影響勝負的重要關鍵。

台科大校長廖慶榮表示，台科大機械系學生在畢業前都要具備打造機器人的能力，藉由分組競賽融會貫通所學，同時培養團隊合作與領導能力，今年同學作品設計相當多元，在機械加工花了更多心思，機器人的外型更多元，展現出豐沛的創意與想像力。

冠軍隊伍「台科R.O.B.小隊」參考火星探測車「好奇號」的設計打造特殊的底盤，六顆輪子即使在爬梯時也能同時接觸地面，馬達皆能輸出足夠馬力，機器人得以順暢且穩定地行進，在初賽時贏得最佳成績。團隊廖哲偉表示，克服機器人爬梯重心不穩等問題後，團隊也開始思考如何加快取球速度，除了勤奮練習操作增加臨場比賽熟練度外，也不斷優化機械手臂程式。負責撰寫電動程式的廖哲偉說，這是他第一次做機器人，雖然過程中碰到許多困難，但也因此增進實務應用的知識，收穫滿滿。

獲得亞軍的「上銀革命肉包隊」特別注重機器人取球的速度，團隊在取球管下方裝設彈力機構，因此能夠精準又快速的夾取球，而為了克服爬樓梯重心不穩的問題，他們不僅在四個輪子上刻溝槽也加裝防滑墊。隊長呂易儒參與程式設計、配電與機構發想，呂易儒表示，機器人競賽除了可以累積實作經驗，最重要的是學習到如何帶領團隊、分配任務。

機器人競賽也有由技能競賽國手們組成的隊伍，成員有來自國際技能賽機器人職類、CNC銑床等國手，團隊成員擁有豐富的機器人相關經驗，他們勇於創新更不斷自我挑戰，大膽嘗試兩種不同設計，在有限時間內打造出兩款機器人，嘗試不同於國際競賽的機器人製作。

(旺報 )

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