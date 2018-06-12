蟻人斷臂、黃蜂女折翅 台北記者會玩瘋

2018年06月12日 12:39 中時 潘鈺楨

保羅路德（右）與伊凡潔琳莉莉品嘗造型拉糖。（羅永銘攝）

保羅路德（右）吃到一半，蟻人的「頭」掉了。（潘鈺楨攝）

保羅路德（右）把糖果往下丟，送給台下媒體。（潘鈺楨攝）

電影《蟻人與黃蜂女》將台設為亞洲宣傳第一站，12日舉行國際記者會，「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）與「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）出席。兩人入境隨俗秀中文，伊凡潔琳流利地說著「你好」、「多謝」、「謝謝」、「拍謝」，以及「我愛super fans」。保羅也不遑多讓，表示在家看過教中文的兒童節目，馬上說出「你好」！

兩人昨天在台北多處觀光，保羅不愧是喜劇演員，誇口自己吃了看到的所有東西，好比牛肉麵、蚵仔煎、菜脯蛋。主持人艾力克斯問他喜歡吃什麼？告訴他只要說出來，回去房間就會準備一大堆，保羅馬上說：「喔！那我好喜歡台灣的超跑喔！」

伊凡潔琳則興奮表示，自己吃了傳統台灣冰起琳，有肉鬆、芋頭、芥末、咖哩口味，「太酷了，我嘗了13種口味，今天發現洋裝都變緊了。」主辦單位特地準備蟻人與黃蜂女的造型拉糖，兩人當場吃下，伊凡潔琳吃掉黃蜂女的翅膀，保羅則把蟻人的右手啃掉。另外還準備了巨幅蟻人意象糖雕，當中可見蟻人攀爬在純糖拉製而成的101大樓，黃蜂女在一旁俐落飛行，巧妙利用「螞蟻愛吃糖，黃蜂釀造蜜」的概念，將兩人角色與台灣地標結合在一起，同事象徵票房步步高升。

保羅一行人將停留4天3夜，下榻東方文華酒店。雖然導演派頓瑞德（Peyton Reed）因家庭因素臨時取消來台，但男女主角依舊會出席13號晚間6點於兩廳院廣場的紅毯見面會，與現場粉絲互動。電影7月4日在台上映。

(中時 )