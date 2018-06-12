沒有漢堡炸雞！熱愛高熱量美食的川金午餐吃這些

2018年06月12日 12:31 中時電子報 蔡萱

川金會菜單曝光，漢堡炸雞無緣上桌。(路透)

美國總統川普和北韓最高領導人金正恩在今天上午結束了世紀會談之後，在接近12點時展開工作午餐，金正恩的胞妹金與正也終於現身，加入了這場相較輕鬆的午餐。除了美朝會談不斷推進引世人矚目外，大家也十分好奇這兩位熱愛高熱量美食的領導人午餐吃了些什麼，但沒有如外界預期的美是漢堡和炸雞上桌，而是以楊州炒飯、牛肋排這些特色料理取代。

川普與金正恩兩位政治狂人在政策有與多分歧，不過兩人仍有合拍之處，那就是身為麥當勞死忠粉絲的川普以及熱愛起司的金正恩聚首，也讓外界事先預測此次餐桌上將會有漢堡或炸雞出現。

然而川金會的菜單的曝光，也證實了兩位狂人最愛的漢堡確定與川金會無緣，這次是以中西合併的特色料理取代。

這次開胃菜有明蝦盤佐酪梨沙拉、蜂蜜檸檬醬淋青芒果酸與新鮮章魚、韓式黃瓜膳。主菜則是油封牛小排佐洋芋千層派和青花菜、酸甜醬香煎豬排、揚州家傳XO醬炒飯和豆醬紅燒鱈魚佐白蘿蔔。

至於甜點則是以黑巧克力甘納許果子塔、知名冰淇淋品牌哈根達斯香草口味佐櫻桃醬以及特羅佩麵包端上桌。

在結束午餐後，美朝雙方將會繼續下午階段談判，預料下午4時結束，屆時川普和金正恩很可能會召開記者會，向外界說明這次談判結果。

(中時電子報)