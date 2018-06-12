今日空檔 明起變天降雨不亞於颱風

2018年06月12日 12:42 中時 洪安怡

把握今（12）日天氣「空檔」，明日下半天恐變天！氣象局指出，明日起至端午節天氣極度不穩定，部分地區恐有豪雨等級以上的強震雨，也容易有中小尺度對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，天氣風險公司總經理彭啟明在個人臉書上指出這波降雨不亞於颱風，呼籲民眾要多加留意。

氣象局表示，今日水氣減少，各地為多雲到晴的天氣，只有南部及花東一帶偶有短暫陣雨，中午過後各地山區以及包含中南部的平地，有機會出現午後雷陣雨；溫度方面，白天較悶熱，西半部高溫可以來到32~35度，東半部則約31、32度。

氣象局副局長鄭明典於個人臉書上指出，今日是所謂天氣的「空檔」；當天氣變化顯著的一段時間，出現相對穩定晴朗的日子，預報員會習慣將這段時間稱為天氣空檔，應好好把握。

因為依據氣象局資料顯示，明日起到下周一受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地易有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的可能，甚至局部地區不排除有豪雨等級以上的強降雨。

另外，氣象局更提醒，這段期間也容易有中小尺度對流系統伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，氣象局呼籲民眾避免前往山區或溪邊，都會區及低窪地區也慎防淹水積水。

「今天是未來一周僅有的好天氣」天氣風險公司總經理彭啟明在個人臉書上指，降雨熱區以中南部為主，但各地都還是有雨勢，且這波雨勢應該是去年颱風過後最大規模的一波降雨，累積起來的降雨不亞於一個有規模侵台的颱風。

(中時 )