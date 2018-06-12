大骨湯補鈣是迷思！國健署駁：鈣含量不到牛奶2％

2018年06月12日 12:44 中時 倪浩倫

我國超過99％成人，每天喝不到建議的乳品攝取量，連帶影響鈣質吸收，近來網路卻流傳「燉大骨湯來喝可補鈣」，讓不少民眾半信半疑。為此，衛福部國健署澄清，骨頭內的鈣質「結構相當牢固」，熬湯過程中幾乎不會溶出，大骨湯的鈣含量，僅不到同重量牛奶的2％，想補鈣，仍應從乳製品著手。

根據最新2013~2016年國民營養狀況變遷調查，我國超過99％成人，每天喝不到建議的1.5份、也就是240毫升乳品攝取量，推測和國人多有乳糖不耐症、乳品價格高有關。

由於乳品含有豐富鈣質，攝取不足將導致鈣不足，網路近期則又開始流傳「燉大骨湯來喝可補鈣」，這種「吃什麼補什麼」的想法；國健署為此在官網澄清指出，骨頭的鈣質是以磷酸鹽結構存於骨質中，該結構非常牢固，在熬湯過程中幾乎不會溶出，每碗240毫升的大骨湯，僅含有3.84毫克的鈣質，約是同樣重量牛奶的1.6%。

千禧之愛健康基金會營養師邱詩涵說，大骨湯內多只有肉末、油脂，想靠大骨湯來補鈣，CP值相當低，想補鈣，仍應以乳製品為主，遵循國健署建議、每天攝取1.5~2份（每份240毫升）乳製品，小魚乾、深色蔬菜也含有鈣質。

不少國人有乳糖不耐症，攝取乳製品後會有腹瀉、腹脹等不適情形，連帶降低再次攝取的意願。邱詩涵解釋，大多數的乳糖不耐症民眾，是因為「太長時間沒喝了」，也就是脫離母乳後，身體很長一段時間沒接觸乳製品，導致體內的「乳糖酶」減少或停止分泌，但其實只要透過「慢慢喝」，從50、100毫升開始喝，讓身體漸漸適應、並開始重新分泌乳糖酶，多能有效改善乳糖不耐症的情形。

邱詩涵進一步補充，除了從少量開始喝起，選擇上，也可從優酪乳、優格、起司、全脂牛奶等乳糖含量較低的乳製品著手，不要一開始就喝低脂、脫脂等牛奶（其乳糖含量較高）；她提醒，乳製品含豐富鈣質，一旦鈣質攝取不足，小孩會長不高，老人會骨質疏鬆、跌倒時容易骨折，此外，女性在更年期過後，會失去雌激素的保護，導致體內鈣質大量流失，也是很需要注重鈣攝取的一族。

(中時 )