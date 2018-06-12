國防部長嚴德發缺席軍改協商 費鴻泰怒嗆：太離譜

立法院12日針對軍改案進行朝野協商，國防部次長柏鴻輝（中左）率領幕僚出席。（姚志平攝）

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立法院12日針對軍改案進行朝野協商，議場內則悄無聲息，毫無進展。（姚志平攝）

立法院長蘇嘉全今天召開軍人年改協商，不過國防部長嚴德發缺席協商被國民黨立委痛罵。國防部常次柏鴻輝解釋，嚴德發今天中午前往屏東慰問漢光演習期間發生傘訓意外的部隊，國民黨立委費鴻泰怒嗆，「這不是理由，難道我們也找助理來協商嗎？再掰嘛，越講越離譜！」

柏鴻輝解釋，因為漢光演習剛結束，屏東的聯隊在清泉岡執行傘訓出了意外，非常辛苦，因此部長前往屏東慰勞，且根據最近氣象預報，有可能會有颱風，部長也要為汛期前做準備工作。此外，還有些端午節前的慰勞行程。

國民黨立委呂玉玲批評，傘訓意外發生了多久現在才要去看，又說颱風來，又說要看傘兵，理由這麼多，之前在委員會審查法案也是，部長都在狀況外，現在到院會要協商了，部長還是沒到，是在浪費大家時間嗎？

親民黨團總召李鴻鈞表示，目前朝野已經好不容易減少到28條待協商，現在協商氣氛不錯，不要為了部長沒來就「開花」，他建議現在聯絡嚴德發，今天能不能到得了。

蘇嘉全表示，今天的行程國防部已經排定了，但既然有協商，部長應該明天開始之後一周的行程都應該取消，以協商為主。他也要求國防部先去聯絡看看嚴德發今天之內大概多快可以趕得回來。

(中時 )

立法院12日針對軍改案進行朝野協商，國民黨立法院黨團總召林德福呼籲民進黨拿出誠意來談。（姚志平攝）
立法院12日針對軍改案進行朝野協商，主持會議的院長蘇嘉全表示會盡力協調。（姚志平攝）
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