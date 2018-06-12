打擊非法旅宿 觀光局：未來修法加重罰則

全台上百家旅宿業者在台北車站要求政府掃蕩非法旅宿。（王思慧攝影）

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為讓住宿更有保障，交通部觀光局選在暑期旅遊旺季前與各縣市政府、國內各旅宿業及旅行業公協會、訂房平台在台北車站辦理「非法歸零 合法旅宿推廣」記者會。觀光局長周永暉表示，電商平台是時代趨勢，希望合法旅宿業者跟Airbnb等電商合作，但若平台上有非法業者，有具體事證觀光局一定會取締，也希望未來修法加重罰則。

今天記者會現場除了觀光局長外，還有來自全國各地的旅宿、訂房平台及旅行業者，要以實際行動力挺政府打擊非法日租套房。

觀光局表示，在查察方面，除持續補助各縣市政府查報作業的教育訓練相關經費外，雖近年來在稽查件數及裁罰金額已有績效，但仍會要求各縣市政府加強查報作業取締非法旅宿，定期收集網站日租套房資訊，函送各該縣市政府依法查處並列管追蹤，得按次連續處罰，必要時得採斷水斷電等強制措施。

桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞指出，旅宿業者不怕競爭，但無法坐視不管非法業者營業，要求政府要打擊非法旅宿；台灣一年的觀光產值有2千億，但非法旅宿就吞了300億，但Airbnb日前卻對外表示業績持續成長，已讓合法旅宿沒有生存空間。

為響應交通部觀光局對非法旅宿說「NO」，此次出席記者會「易遊網、可樂旅遊、燦星旅遊、易飛網、雄獅旅遊」等國內OTA及旅行業者表達抵制非法日租，全力推廣合法旅宿的立場，還有Rakuten樂天訂房平台承諾會主動檢視是否合法並將非法下架；另外Booking、Agoda、Tripadvisor、Expedia等訂房平台亦表示，配合外來檢舉或通知會配合將非法下架。至於部分訂房平台，仍有觀望或不願配合將非法下架情事者，觀光局都會將相關業者的配合情形，公布在官方網站，並加註清查其未下架非法旅宿，移送該管地方政府依法查處。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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