詹順貴用包心粉圓挺禁用塑膠吸管 慘遭網友砲轟

環保署副署長詹順貴。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報
自明年7月起，約8000家業者不得提供一次用塑膠吸管供內用。（本報資料照片）

為保護環境，環保署8日預告草案，將對公私立學校、百貨公司、公部門、購物中心、連鎖速食店等4大公共場所，將於明年禁用塑膠吸管，有民眾反映，沒有塑膠吸管怎麼喝珍珠奶茶、波霸奶茶，環保署官員說可改用「湯匙」，遭網友狂批太荒謬後，環保署副署長詹順貴昨站上火線反問大家「去吃包心粉圓時會使用吸管嗎？」多位網友今在ptt上狂批詹「社運起頭搞到腦袋壞掉」、「管珍珠粉圓時義正辭嚴，投深澳電場時喪失節操」。

有網友今在ptt上po文表示，「這些官員到底是怎麼了? 包心粉圓多大顆、波霸多大顆、小珍珠多大顆，請先去查清楚好嗎？包心粉圓奶茶有哪家連鎖飲料店在賣嗎?拿一些特例 來當作常規真是夠了，你要不要先示範拿湯匙喝小珍珠的珍珠奶茶再來嘴?」

另有網友也在ptt上po文表示，其實最該禁的是外帶附吸管，內用就算提供吸管或塑膠用具~~也比較好管理好分類垃圾，外帶者反而容易亂丟垃圾或帶回家食用，也不分類就直接丟垃圾車進垃圾場，造成垃圾場日常垃圾增多。

該兩篇po文引起許多網友留言狂轟，有網友說，「詹順貴不意外，社運起頭搞到腦袋壞掉的」還有網友說，「管珍珠粉圓時義正辭嚴，投深澳電場時喪失節操」。也有網友幫詹說話指出，「詹順貴的意思是不要用塑膠吸管，要改用塑膠湯匙」，但被另一網友打臉說，「湯匙不也是塑膠的？」。

(中時電子報)

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