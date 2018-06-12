中市核發免費停車證超額太多 影響一般民眾停車權益

台中市府交通局長王義川表示，台中市1年停車收費約12到13億，但須支出興建停車場、監視器、路燈等經費，只剩3億到5億盈餘。（盧金足攝）

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台中市府核發公務及身障等免費停車證超過1萬5000張，占現有停車位52％，憂心如再增發，對付費停車的民眾不公平。（盧金足攝）

台中市路邊收費停車位目前計有2萬5000格，但依法律規定提供身障人士的免費停車證有7000多張、購買月票、里長與議會發出公務免費停車證逾1萬5000張，市議員12日在議會提案，請交通局核發公務停車證絡各守望相助隊，全市234隊，隊員達1萬2000餘人，交通局長王義川表示，如果也核發各守望相助隊，付費民眾要停車，將面臨找不到停車位的困擾。

市議員曾朝榮、李天生今天在交通地政委員會提案，指出守望相助隊為各里結合民間人力資源，協助警方共同防護里民生命、身體、財產安全，及維護地方治安，使里民擁有安全生活環境，每里配置巡邏公務車，應配有公務車停車證，落實服務社區美意。

王義川表示，免費停車證占現有停車位52％，如果額外增加太多，等於路邊停車格都被免費停車證占滿了，對要付錢停車位的人不公平，擁有免費停車證的車子，因為免費就少移車，想付錢停車的車主卻找不到停車位。

台中市停車管理處處長張應當指出，由社會局核發的身心障礙者停車證7000多張，議會發出2700多張，加上全市625里的里長及購買月票等公務免費停車證超過1萬5000張，不建議擴大發證。

交通局針對議員提案核發守望相助隊免費停車證，也考慮里長有免費停車證，守望相助隊若要求核發，其他警義消如要跟進，免費停車證超額太多，影響一般民眾停車的權益。

王義川表示，台中市1年停車格收費約12到13億，但必須支出興建立體停車場、監視器、路燈等經費，加上委外開單及超商代收的費用錢扣除後，大約只剩3億到5億盈餘款，為解除停車問題，目前停車格每年增加1000多格，興建7場平面停車場及立體停車場。

交通局強調，除積極推展大眾運輸路網，交通局尋覓例如國有財產署、國防部、文中、文小等閒置公有土地，以代管或合作闢建方式，由交通局先行闢建為臨時停車場，增加當地停車空間供給，疏解停車需求並整頓交通秩序。

(中時 )

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