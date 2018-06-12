佐藤健忌口秀身材 木梨憲武片場烤50公斤上等牛

2018年06月12日 13:00 中時 李承陽

木梨憲武在片中化身獲得機械能力的窩囊歐吉桑。（采昌提供）

木梨憲武加碼採購50公斤的上等牛肉，在現場煎烤慰勞工作人員。（翻攝自網路）

由佐藤健、木梨憲武領銜主演的特效動作片《殺戮重生犬屋敷》，兩人因為一場意外而被改造成「人體兵器」，分別化身冷血高中生與窩囊歐吉桑，首度飾演反派的佐藤健，因應片中有打赤膊的戰鬥場面，讓他敬業地從開拍前幾個月，就開始嚴格的飲食控制與肉體鍛鍊，更在片中大秀他精壯結實的肉體，成為全片最大看點。

而木梨憲武在片中簡直就是「日本版鋼鐵人」，不過身為貨真價實歐吉桑，他也時常趁拍片空檔烤著雞肉與年糕，更常製作咖哩飯與豬肉味噌湯滿足演員與工作人員們的胃，讓一旁還在節食的佐藤健想吃卻又不能吃。

最後殺青當天木梨憲武「加碼」，採購50公斤的上等牛肉在現場煎烤，結果買太多烤不完，還叫他公司的同事們一起來吃，佐藤健也得以解禁大快朵頤，讓木梨笑說：「直到殺青那天，佐藤健才第一次跟我們一起吃飯。看他大口吃炒麵、大口喝紅酒的樣子，才有一種終於看到『真正的佐藤健』的感覺。」佐藤健也附議：「當天的炒麵，可能是我吃過最美味的炒麵了！」

其實木梨憲武已經16年沒有演出電影，當時接到邀約並沒有馬上答應，但據悉讓他決定接演的關鍵人物，正是他15歲的女兒，製片人梶本補充：「某天，木梨先生全家人在吃飯時，提到我們找他來擔綱這部電影的主角，結果因為他的女兒也是原作忠實粉絲，所以力薦他『絕對要演！』也因為這樣的極力推崇，木梨先生之後看完原作，也覺得劇情相當有趣，才總算答應演出，所以真是多虧木梨先生的女兒。」

(中時 )