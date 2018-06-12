M COUNTDOWN in TAIPEI最終陣容確定 Key擔任特別MC

2018年06月12日 13:00 中時 李承陽

「M Countdown in TAIPEI」首波名單 Wanna One、宣美、Pentagon、gu9udan、和(G)IDLE ，受到台灣K-POP粉絲們的關注，後相繼追加公佈5組藝人，共有10組演出藝人團體和特別MC，並宣布將由SHINee的Key特別客串MC一職。

出道10周年的SHINee，最近以第6張專輯強力回歸，引領潮流的音樂和舞蹈，一推出就受到廣大歌迷的迴響，其實Key在去年就以《M COUNTDOWN》的MC大放異彩，展現了活潑的魅力和熟練的主持技巧，這次擔任「M COUNTDOWN in TAIPEI」的特別MC，令台灣粉絲期待他活耀的表現。

新加入的5組人馬，首先是颳起BBoom BBoom旋風的MOMOLAND，有超強中毒性的歌曲和舞步，接著是以完美舞台和親和魅力深受許多粉絲們喜愛的ASTRO，以及消化各種風格、展現八色鳥魅力的女團 CLC，另外擁有整齊舞步和洋溢親春活力的Golden Child也在這次名單之中，最後則是兼具俊俏外表和超強實力的THE BOYZ。

「M COUNTDOWN in TAIPEI」7月5日於台北小巨蛋開演，並在7月12日透過Mnet頻道在韓國播出。

(中時 )