台版熔爐案外案 離職社工爆其他機構也有包庇

2018年06月12日 13:13 中時 許家寧

吳思韋今天上午至花蓮地檢署向檢察官陳述案情，並遞狀舉發其他機構知情不報。（許家寧攝）

花蓮護理師吳思韋勇敢揭發某私立啟能中心職工性侵院生案，宛如台版「熔爐」的駭聞事件，疑似也有另間教養機構知情不報，被迫離職的王姓社工也站出來，懷疑受害者恐重疊，今由吳代寫「告訴書狀」，屆時將出庭作證，挺身為弱勢討公道。

花蓮縣某私立啟能發展中心，驚傳女院生長期遭張姓幹部性侵，機構社工主任及部分老師涉嫌長期包庇，導致多名院生受害，社服團體人人自危，張男日前遭警方移送偵辦後，監察委員王美玉、王幼玲及林雅鋒也表達高度關注，將全面性著手調查社福機構。

隨著護理師勇敢揭發醜聞後，鼓勵王姓女社工站出來，讓整起性侵事件再爆出「案外案」，3名從這間啟能發展中心轉出的院生，其中一人轉置另間機構後，在院外疑遭不明人士人性侵，但王女得知後通報單位主管卻未獲得回應，去年9月證據還被銷毀。

吳思韋今天上午至花蓮地檢署開庭作證，向檢察官陳述案情，在徵求王姓社工同意後，代向檢方遞狀舉發並表明願意被傳喚出庭作證，強調「事情被掩蓋了，不代表就不存在」，不想再有其他機構發生知情不報，便宜行事情形，讓弱勢者獲得應有尊嚴。

吳思韋坦承也受到壓力，也忍不住落淚說，甚至有人至現在任職的機構要求不要聘用她，她知道王姓社工很勇敢地揭發此事，願意替她站出來寫訴狀。對此，花蓮地檢署表示，整起案件已著手進行調查，下午將召開記者會，統一說明目前偵辦進度。

(中時 )